GG-Rückblick KW 23/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 23: Rückblick von Sonntag, 31. Mai, bis Samstag, 6. Juni 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

13 Videos haben wir in der vergangenen Woche veröffentlich. Unter anderem handelt es sich hierbei um die Previews zu The Last of Us 2 und Total War Saga - Troy oder auch um Aufnahmen zu Command & Conquer Remastered sowie zu Borderlands und Bioshock für die Switch. Hinzu kommen weitere Folgen unserer beiden Let's Plays und die SdK zu The Elder Scrolls Online: Greymoor. Informieren könnt ihr euch zudem über die kostenlosen Premium-Inhalte im Juni. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Der Trailer und das Kurz-Interview zu Alien The Message, einem Fan-Film unseres Users direx, interessierte euch dieses Mal am meisten. Es folgen Meldungen über die Sammelklage in Bezug auf Archive.org, zum wahrscheinlichen Remaster von Kingdoms of Amalur oder auch zur Aussage, dass sich im Epic Game Store verkaufte Spiele besser verkaufen. Dass Sega eine neue Konsole vorgestellt hat und ihr in Elite - Dangerous auch zu Fuß auf Planeten unterwegs sein könnt, rundet die Aufzählung ab. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 7. Juni (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Über einige der Spiele, die in diesem Monat veröffentlicht werden, informiert euch wie üblich eine entsprechende Plus-Galerie. Einen User-Artikel zum 60-Jährigen Sega-Jubiläum gibt es ebenfalls, hinzu kommt ein Beitrag zu Legend of Keepers oder auch der Spiele-Check zu Monster Train:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

SimRefinery: Unveröffentlichter Maxis-Prototyp frei spielbar

Ein durchaus kurioses Fundstück stellt SimRefinery dar, bei dem es sich um den Prototypen eines Maxis-Spiels aus den frühen 90er Jahren handelt. Wie es der Name bereits andeutet, kümmert ihr auch darin um eine Raffinerie beziehungsweise deren Betrieb. Wer unbändiges Interesse verfügt, kann den Titel via archive.org im DOS-Emulator spielen.

» Strukturellen Rassismus gibt es auch in D! «

— SupArai am 4. Juni 2020

❺ ⚊ KW 23/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Neben dem Test zu Heroes of the Storm wurde Anfang Juni 2015 ein User-Artikel zur Modifikation Living Silent Hunter 3 veröffentlicht, der aktuell immerhin über 53.000 Aufrufe verzeichnen kann. Vor fünf Jahren berichteten wir zudem über die (gute) Neuigkeit, dass Steam Rückerstattungen innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf ermöglicht, und auch Meldungen zu FIFA 16 und Windows 10 wurden von euch zahlreich kommentiert:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: