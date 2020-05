C&C Remastered: EA stellt Quellcode zur Verfügung // Support für Mods

PC

Rechts im Bild ist der „Nuke-Panzer“ zu sehen; Erklärung im Newstext.

Am 5. Juni erscheint Command & Conquer Remastered, das Neufassungen von Command & Conquer - Der Tiberiumkonflikt und Command & Conquer - Alarmstufe Rot samt der jeweiligen Erweiterungen umfasst. Nach der offiziellen Ankündigung im November 2018 wurden im März dieses Jahres ein Trailer veröffentlicht und die Systemvoraussetzungen bekanntgegeben.

Etwa 15 Tage vor dem Release gab Electronic Arts jüngst eine weitere Neuerung preis. Demnach habe sich das Unternehmen dazu entschieden, den Quellcode der genannten Spiele unter der GPL-Lizenz zu veröffentlichten. Konkret heißt es dazu:

Electronic Arts wird die TiberianDawn.dll und RedAlert.dll sowie die entsprechenden Quellcodes unter der GPL-Lizenz in der Version 3.0 veröffentlichen. Dies ist ein Schlüsselmoment für Electronic Arts, die Community von Command & Conquer und die Spieleindustrie, da wir glauben, dass dies eines der ersten wichtigen Echtzeitstrategie-Franchise sein wird, das seinen Quellcode auf diese Weise bereitstellt.

Darauf hingewiesen wird, dass man sich für die GPL-Lizenz auch deshalb entschieden habe, um die Kompatibilität mit (Mehrspieler-)Plattformen wie CnCNet und Open RA zu gewährleisten:

Unser Ziel war es, den Quellcode auf eine Weise freizugeben, die für die Community vorteilhaft ist, und wir hoffen, dass dies in den kommenden Jahren erstaunliche Gemeinschaftsprojekte ermöglichen wird.

Der Modder-Szene stehen durch diesen Schritt zahlreiche Möglichkeiten offen. Neben einem neuen Map-Editor sollen die Open-Source-DLLs die User beispielsweise dabei unterstützen, eigene Karten und Einheiten zu erstellen oder Designelemente zu verändern. Darüber hinaus könnt ihr die Gameplay-Logik oder auch andere spielbezogene Daten modifizieren, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht:

Wir haben eine lustige Frage gestellt: „Was würde die Bruderschaft von Nod tun, wenn sie den Mammut-Panzer erobern würde?“ Nun, eine Vermutung ist, dass sie den Turm durch eine riesige Artilleriekanone ersetzen und ihn taktische Atomwaffen abfeuern lassen würden! Damit war der Nuke-Panzer geboren (siehe die Einheit rechts im Teaserbild). Es handelt sich dabei um eine Einheit, die im Spiel über eine Mod vollständig spielbar ist, und wir hoffen, dass sie spielbereit ist und als Lernbeispiel dienen kann, wenn das Spiel startet.

Nutzen könnt ihr eigene oder fremde Modifikationen ausschließlich in Gefechten und eigenen Einzelspieler-Missionen. Außerdem wird in der offiziellen FAQ darauf hingewiesen, dass Mods grundsätzlich kostenfrei sind, „solange der Schöpfer der Mod kostenlose Downloads ermöglicht“. Die Steam-Fassung von Command & Conquer Remastered wird entsprechend den Steam Workshop nutzen; bei der Version für die Origin-Plattform müsst ihr die Modifikationen im Mod-Ordner des jeweiligen Spiels ablegen.

Ein weiteres Thema, das im aktuellen Entwicklerposting behandelt wird, ist das Spielen via LAN. So war vorgesehen, diese Funktion zur Veröffentlichung der Remastered-Ausgabe zur Verfügung zu stellen, die letztlich jedoch nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Die Covid-19-Situation war hierbei ausschlaggebend, da „wir ein Feature für lokale Netzwerke in Zeiten von Home Office und Social Distancing nicht wirklich entwickeln und testen konnten“.

Gerade auch für Situationen, in denen die Online-Server nicht erreichbar sein sollten oder Spieler im Multiplayer-Modus verschiedene Mods einsetzen möchten, kann die LAN-Funktion von „entscheidender Bedeutung“ sein. Vor diesem Hintergrund macht Electronic Arts deutlich, dass „es auch in Zukunft auf unserer Prioritätenliste verbleibt“.