The Medium: Psycho-Horror von Team Bloober mit Vibes von Silent Hill

PC XOne

Im Rahmen des Inside Xbox Events am 8. Mai 2020 hat Team Bloober den Titel The Medium enthüllt. Das polnische Studio ist bekannt für Horror-Titel wie Layers of Fear (im Test, Note 8.0) und Blair Witch (im Test, Note 7.0).

Wenig überraschend schlägt auch The Medium in dieselbe Kerbe. Anders als die bisherigen Bloober-Spiele spielt ihr hier jedoch nicht aus der Ego-Perspektive, sondern in Third-Person-Ansicht. In der Rolle des Mediums Marianne sucht ihr in einem verlassenes Hotel, indem ein Kindermord geschah, nach Antworten.

Der auf psychologischen Horror gebuchte Titel erinnert dabei etwas an die von Publisher Konami sträflich vernachlässigte (und für Glücksspielautomaten missbrauchte) Reihe Silent Hill. So verwandelt sich die Welt um die Protagonistin wiederholt in eine Geisterdimension. Beim Ansehen des unten eingebundenen Trailers werden Fans von Silent Hill wegen der Musik aufhorchen. Die Melodie stammt erkennbar von Akira Yamaoka, dem Stammkomponisten und Sound-Magier der japanischen Survival-Horror-Serie, der sich für das Spiel mit Team Bloobers Komponisten Arkadiusz Reikowski zusammen tut.