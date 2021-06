The Medium: PS5-Release am 3. September 2021

PC Xbox X PS5

Das übernatürlich Rätsel- und Gruselspiel The Medium (im Test, Note: 7.0) erscheint am 3. September 2021 auch für die Playstation 5. Das verkündet das polnische Entwicklerstudio Bloober Team (Layers of Fear 2, Blair Witch) auf der offiziellen Homepage des Spiels.

Der Horrotitel wurde ursprünglich als Konsolen-Exklusivtitel für Xbox Series X/S angekündigt und am 28. Januar 2021 direkt als Teil des Game Pass veröffentlicht. Es war der bisher einzige größere Exklusivtitel der neuen Microsoft-Konsolen. Das Alleinstellungsmerkmal des Spiels ist der zwei Welten gleichzeitig darstellende Split-Screen, für dessen Render-Aufwand und Speicher-Bedarf die Rechenleistung und Festplattengeschwindigkeit der Last-Gen-Konsolen von Microsoft laut Entwickler nicht mehr ausgereicht habe.

Als PS5-Besitzer rätselt und gruselt ihr euch ab Herbst als Protagonistin Marianne durch ein surreales Abenteuer im polnischen Erholungs-Resort Niwa der 90er-Jahre. Erwerben könnt ihr das Spiel sowohl in digitaler als auch physischer Form. Einen ersten Eindruck verschafft euch der unter dieser News verlinkte PS5-Release-Trailer.