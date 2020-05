Inside Xbox: Alle Trailer für Xbox Series X im Überblick

Am 8. Mai strahlte Microsoft eine besondere Folge des Formats Xbox Inside aus, die viele Trailer für Spiele bereithielt, die auf der Nextgen-Konsole Xbox Series X erscheinen werden.

In dieser Übersicht haben wir alle Inhalte der Präsentation für euch versammelt. Mit einem Klick auf den Link kommt ihr zur entsprechenden News mit dem Trailer.

Microsoft betont in seinen Präsentationen unter anderem häufig das Feature Smart Delivery der Xbox Series X. Unterstützte Spiele für Xbox One sind mit dieser Funktion automatisch auf Microsofts neuer Konsole auch in ihrer Fassung für Xbox Series X verfügbar. Alle der obigen Titel mit einem * werden Smart Delivery unterstützen.

Im Vorfeld hatte der Redmonder Konzern mit der Ankündigung für Aufmerksamkeit gesorgt, es werde während der Präsentation Gameplaytrailer zu sehen geben – etwa zum neuen Assassinen-Abenteuer von Ubisoft. Im Nachhinein erwies sich jedoch, dass kein Material aus Spielsituationen zu sehen war. Sondern stets cineastische Zusammenschnitte, davon viele In-Engine, aber mit dem Kleingedruckten, das Gezeigte sei "repräsentativ für das erwartete Gameplay auf Xbox Series X".