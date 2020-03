Final Fantasy 7 Remake: Erstes Making-of-Video veröffentlicht

PS4

Square Enix veröffentlichte die erste Episode einer Making-of-Reihe zu Final Fantasy 7 Remake. Freunde der japanischen Sprache kommen auf ihre Kosten, deutsche Untertitel sind aber dabei.

In dem 22 Minuten langen Video kommen Produzent Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura (Konzeptdesign), Kazushige Nojima (Szenario), Naoki Hamaguchi (Spieldesign / Programmierung) und Motomu Toriyama zu Wort. Thematisch dreht sich der Clip um die Kämpfe, die Charaktere und die Neuinterpretation der Spielwelt.

Final Fantasy 7 Remake wird am 10. April zeitexklusiv für die Playstation 4 erscheinen. Die Preview von Hagen Gehritz vermittelt euch schon mal vorab einen ersten Eindruck, was euch erwartet. Im PSN ist immer noch die Demo zum Spiel erhältlich (GG berichtete), allerdings benötigt ihr in Deutschland für deren Bezug Playstation Plus.