Nioh 2: Neue Videos zeigen Zwischensequenz + Single- und Multiplayer

PS4

Der Publisher Koei Tecmo hat während eines Fan-Events in Japan neue Szenen aus dem kommenden Action-Adventure Nioh 2 (zum Preview) präsentiert. Die Website Twinfinite hat dazu drei Videomitschnitte veröffentlicht, die euch neben einer neuen Zwischensequenz auch einen Einblick in den Singleplayer und den Koop-Multiplayer des Spiels gewähren.

Die Zwischensequenz, die ihr weiter unten verlinkt findet, stellt Azai Nagamasa vor. Nagamasa war ein Fürst (Daimyō) während der Sengoku-Zeit des feudalen Japan und führte in der Provinz Ōmi seinen eigenen Azai-Clan an. Die beiden anderen Videos, die mehrere Minuten an Gameplay bieten, findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Nioh 2 wird ab dem 13. März 2020 exklusiv für die PS4 erhältlich sein. Eine Umsetzung für den PC wurde bisher noch nicht bestätigt.