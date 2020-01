Microsoft Flight Simulator: Neues Video zeigt verschneite Landschaften

PC XOne

Der Entwickler Asobo Studio hat pünktlich zum Neujahr ein neues Video zu dem dieses Jahr erscheinenden Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. In dem „Let it snow!“ getauften und rund eine Minute kurzen Clip werden erstmals verschiedene verschneite Landschaften präsentiert. Das Video zeigt in weiß getauchte Metropolen, Bergketten, weitläufige Täler und Wälder.

Für die Darstellung der Karten werden massive Datenmengen (über zwei Petabytes) via Cloud von Bing Maps gezogen, während Microsofts Azure AI die Photogrammetrie dazu verwendet, um fotorealistische Modelle der realen Erde zu erstellen. Die Macher setzen auch auf die Echtzeit-Wetterdaten. Wenn es also in der echten Welt in einer Region einen Sturm gibt und ihr im Spiel die gleiche Region ansteuert, geratet ihr auch im Spiel in einen Sturm. Nvidia hat vor wenigen Tagen ebenfalls ein eindrucksvolles Video zum Spiel geteilt, das ihr auf Twitter findet.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat der Microsoft Flight Simulator nach wie vor nicht. Das Spiel soll zuerst für den PC und später auch für die Xbox erscheinen. In der kommenden Woche, am 9. Januar 2020, will das Studio ein neues Development-Update veröffentlichen, bei dem die Macher über den aktuellen Stand der Entwicklung und andere Details sprechen wollen.