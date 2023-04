Flight Simulator 2020: World Update 13 ist erschienen

PC Xbox X

Ab sofort steht das 13. World Update für den Microsoft Flight Simulator zur Verfügung. Dieses Mal wurden Ozeanien und Teile der Antarktis mit Verbesserungen bedacht. Insgesamt 13 Länder und 28 abhängige Gebiete, darunter Polynesien, Melanesien und die Galapagosinseln, erhielten eine Überarbeitung. Des Weiteren wurden 150 Points-of-Interest ergänzt wie etwa bekanntere Hotels und Resorts, das Kiribati Parliament House, die Moai auf der Osterinsel, das Captain Cook Monument auf Hawaii und zahlreiche antarktische Forschungsstationen.

Wie auch in den vorangegangenen World-Updates üblich, wurden auch in der jüngsten Erweiterung neue Flughäfen zum Spiel hinzugefügt, beispielsweise der Kona International Airport (Hawaii), der Bora Bora Airport (Französisch-Polynesien) und der Moorea Airport (ebenfalls Französisch-Polynesien). Außerdem dürft ihr euch an jeweils drei neuen Landeherausforderungen und Buschtrips versuchen sowie fünf neue Erkundungsflüge absolvieren. Abschließend enthält das Update auch noch ein paar allgemeine Bugfixes.

Den offiziellen Trailer zum 13. World Update könnt ihr euch am Ende dieser News anschauen.