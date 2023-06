Microsoft Flight Simulator 2024: Zahlreiche Berufe, Dune-Addon für FSX

PC Xbox X

Beim Xbox Games Showcase wurde der Microsoft-Flugsimulator vorgestellt: MS Flight Simulator 2024 erscheint, ratet mal, und macht Schluss mit dem "Fliegen zum Selbstzweck". Natürlich hatte auch der 2020er Flight Simulator X (siehe Stunde der Kritiker) schon mehr zu bieten als nur Starten und Landen, darunter vorgefertigte Challenges. Aber im Wesentlichen musste man sich selbst motivieren, aus dem Spaß am Fliegen heraus.

An diesem Punkt setzt der Nachfolger an und gibt das Motto "Career in Avionics", also eine Karriere (oder auch: Beruf) in der Luftfahrt aus. Die folgenden dedizierten Einsatztypen wurden im Gameshow-Trailer mit entsprechenden Szenen bebildert (und noch ein paar mehr!):

Brandbekämpfung aus der Luft

Fracht-Transport per Helikopter (beispielsweise von einem Schiff zur Bohrinsel)

Landwirtschaftseinsatz

Bergrettung

Skydive Aviation (also etwa Fallschirmspringer absetzen)

Aerial Construction (per Helikopter Gerüste bauen)

Industrielle Fracht (etwa ein Flugzeug im Riesentransporter von A nach B bringen)

Luftrennen

Low Altitude Training

Glider Pilot

Forschungsflüge

Executive-Passagierbeförderung im Privatjet

Foto-Safari

Während der Flight Simulator 2024 noch auf sich warten lassen wird, eben bis irgendwann 2024, wird es bereits vorher ein Addon für den bestehenden erklang zum Schluss der Präsentation

dann die Titelmusik von Dune – pünktlich zum US-Kinostart des zweiten Teils am 3.11.2023 soll ein Dune-Addon für den Flight Simulator X erscheinen. Darin wird man die aus dem Buch bekannten Ornithopter steuern, allerdings in der Film-Interpretation (also in Libellen- statt Vogelform) und auch auf die riesenhaften Erntemaschinen treffen. Und das alles natürlich auf dem Wüstenplaneten, nicht auf der Erde.

Den Trailer zu Dune haben wir euch unten eingebaut, zum Trailer von FS 2024 geht es hier.