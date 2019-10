Xbox Game Pass: In Kürze mit Lonely Mountains - Downhill, Subnautica & mehr

XOne

In den kommenden Tagen fügt Microsoft dem Xbox Game Pass für Konsole insgesamt sieben weitere Titel hinzu, von denen das am 25.10. erscheinende The Outer Worlds (im Test) bereits seit längerem bekannt ist.

Ab dem heutigen 23. Oktober könnt ihr im Rahmen des Xbox-Abos auf die Konsolenversionen des Mountainbike-Rennspiels Lonely Mountains - Downhill – siehe auch den Release-Trailer – sowie auf das Actionadventure Secret Neighbor zugreifen.

Während am 24.10. das „60 Sekunden-Spiel“ Minit (im Test mit Wertung 7.0) folgt, sind ab dem 29. Oktober das Point-and-Click-Adventure Afterparty (im Angespielbericht) und ab dem 31.10. Lego Star Wars 3 - The Clone Wars verfügbar, das bereits im Jahr 2011 veröffentlicht und von uns mit der Note 8.0 bewertet wurde.

Den Abschluss der neu hinzugefügten Game-Pass-Titel bildet Subnautica (im Test mit Wertung 8.0), das euch ab dem 7. November für die Xbox One zur Verfügung steht und bei dem es sich um einen Survival-Actiontitel handelt.