Lonely Mountains - Downhill: Termin und Trailer

Das 2017 erfolgreich via Kickstarter finanzierte Mountainbike-Rennspiel Lonely Mountains - Downhill hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Wie der Entwickler Megagon Industries mitteilte, wird der Titel ab dem 23. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist ebenfalls in Arbeit und soll etwas später erscheinen.

Wie der Beiname schon verrät, geht es in Lonely Mountains - Downhill darum, verschiedene herausfordernde Berge mit einem Bike runterzusausen und sich dabei möglichst nicht das Genick zu brechen, was dank dem Physiksystem im Spiel mitunter recht spektakulär aussieht.

Neben normalen Zeitrennen am Tage gibt es auch Nachtrennen, die mehr Herausforderung bieten, sowie einen Free Ride Mode, in dem ihr die Spielwelt frei erkunden könnt. Im Verlauf des Spiels könnt ihr verschiedene Bikes freischalten, die jeweils mit eigenen Werten aufwarten. So gibt es Bikes, die speziell für die Off-Road-Strecken gedacht sind, und welche, die sich besser für weite Sprünge oder einen tiefen Fall eignen, während andere speziell auf Geschwindigkeit getrimmt sind. Ihr müsst herausfinden, welches Bike auf welcher Strecke am besten zu eurem Spielstil passt. Den Launch-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: