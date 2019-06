Afterparty – das Höllen-Adventure der Oxenfree-Macher angespielt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Die Oxenfree-Macher arbeiten längst an ihrem neuen Spiel. Das übernimmt Teile des interaktiven Dialogsystems, ist ansonsten aber ganz anders, derber, düsterer, lustiger und vor allem total versoffen!

Auch Nicolas Cage hatte in Leaving Las Vegas versucht, mit Alkoholkosum einen Ausweg aus seiner Misere zu finden – und vielleicht sollte der Francis Ford-Coppola-Neffe das bei seinem stetigen Abstieg als Schauspieler auch im echten Leben mal als Option ins Auge fassen. Während Saufen im wahren Leben oder auch im Film aber fraglos nie die erhoffe Erlösung bringt, sieht das in Afterparty ganz anders aus. Im neuen Adventure von Night School Studio, die für ihr Erstlingswerk Oxenfree (im Test: Note 8.0) international viel Zuspruch erhielten, sieht das anders aus. In Afterparty landet ihr mit Lola und ihrem Saufkumpel Milo nach deren Tod nämlich in der Hölle und habt nur eine Chance, eurem Schicksal zu entkommen. Ihr müsst Satan höchst persönlich unter den Tisch saufen. Na dann, Prost!

Die Hölle in Afterparty scheint eine einzige (Sauf-)Party zu sein, aber genau das kommt den Helden Lola und Milo sehr entgegen. Fragt sich nur, was Admiral Anger davon hält.

Jeder Drink wirkt anders

In Afterparty ähnelt das Dialogsystem dem aus Oxenfree im ersten Moment sehr. Müsst ihr auf die Bemerkung eines NPCs reagieren, erscheinen zwischen zwei und vier Dialogoptionen, bei denen euch meist nur ein kurzer Moment eingeräumt wird, um eine Entscheidung zu treffen. Ob ihr rechtzeitig reagiert oder nicht, ändert nichts am Fortlauf eines Gesprächs, das je nach Auswahl (oder eben Nicht-Auswahl) einen anderen Verlauf nehmen kann. Das Besondere an Afterparty aber ist, dass ihr euch beispielsweise in einer Dämonenbar namens Schoolyard Strangler unterschiedliche Drinks bestellen könnt, die eure Dialogoptionen beeinflussen. Die tragen so schöne Namen wie „Berühmte letzte Worte“ oder auch „Blutiger Stuhl“, wobei ich wohl nicht darauf hinweisen muss, dass es nicht um einen Stuhl zum Draufsetzen geht.

Die verschiedenen Drinks machen euch zwar immer betrunken und lassen etwa leicht die Sicht verschwimmen, machen euch im einen Fall aber zum geschwätzigen Tresenhocker, helfen euch beim Anbaggern eines anderen Gasts oder machen euch erheblich aggressiver, wobei auch abseits dessen die Dialoge vergleichsweise derb daherkommen.



Aber wo sollte fluchen denn bitte eher erlaubt sein und ohne soziale Ausgrenzung auskommen, als in der Hölle selbst? Brüllend komisch sind die Dialoge bislang nicht unbedingt, aber so lustig, dass ich mich nicht langweile. Bescheuerte Dialoge darüber, weshalb die Bar Schoolyard Strangler heißt, begleitet von Gegenfragen von Dämonenbegleiterin Sam, weshalb New York New York heißt, sorgen bei mir jedenfalls für Heiterkeit.



Auch die Erkenntnis, dass die Geburtstagsparty in geschlossener Gesellschaft einen berüchtigten Serienmörder gewidmet ist, bieten aufgrund der hochwertigen Darbietung unterhaltsame Momente. Mein Spruch der Demo ist aber eine Anmerkung von Sam, die von Lee Harvey Oswald gelernt haben will, dass es „Anfängerglück“ nur geben könne, wenn man einen Versuch wagt. Der Hauptgrund, weshalb der Humor zündet, sind aber die Sprechzeilen selbst, die gut geschrieben sind und noch ein besser auf Englisch vertont. Ist eine deutsche Loka in Sicht? Eine deutsche Sprachausgabe könnt ihr nach aktuellem Stand schon mal knicken. Deutsche Untertitel scheinen möglich, sind aber nicht bestätigt.

Der Name dieser Bar ist bei weitem nicht das einzig Kuriose in Afterparty.

Saufen und Minigames

Rein spielerisch, zur Tragweite der Dialogauswahl hatte ich mich ja bereits geäußert, wirkt Afterparty bislang noch ein wenig dünn, obgleich ich stark davon ausgehe, dass die gespielte Demo mehr oder weniger direkt nach dem Prolog des Spiels stattfindet. Erlebt habe ich neben Dialogen, bei denen es letztlich praktisch keine Rolle spielt, was genau ich sage, eigentlich nur ein Minispiel, bei dem ich mit Pingpong-Bällen in Becher mit Alkohol treffen muss. Treffe ich einen Becher, muss der andere saufen. Sind alle drei Becher des Gegners vor den meinen beseitigt, habe ich gewonnen.

Die Zielsicherheit des Gegner kann ich dabei offenbar stark mit den zuvor an der Bar eingenommenen Drinks beeinflussen. Bei zwei Spieldurchgängen hauten die beiden Gegner, gegen die Lola und Milo, zwischen denen bislang immer automatisch vom Spiel gewechselt wurde, je nach Drink regelmäßig den Ball daneben. Bei einem anderen Drink traf zumindest der erste Gegner Tommy bei mir fast bei jedem Versuch ins Schwarze. Spielmechanisch für Begeisterung hat das bei mir noch nicht gesorgt, aber mir ist es auch nicht auf den Keks gegangen.

Die Grafik ist nun komplett 3D, der Stil ähnelt dem von Oxenfree dennoch sehr.





Verbesserte Technik

Trotz noch einiger vorhandener Probleme bei der Kollisionsabfrage (Lola und Milo laufen etwa gerne mal in Objekte oder NPCs rein), lenkt die stilvolle Grafik aber von solch kleineren Ungereimtheiten ab, die bis zum Launch auch noch abgestellt werden könnten. Anders als im Vorgänger ist nun indes alles in 3D, die aus Oxenfree bekannten Zoomeffekte in einzelnen Spielszenen habe ich bislang nicht beobachtet. Es sieht auf jeden Fall alles deutlich besser aus, inklusiver der grundlegenden Bewegungsabläufe. Die Charaktere zeigen nun sogar eine relativ feine Mimik, obwohl es keinerlei Close-Ups oder Ähnliches gibt.

Der allerletzte Funke ist vielleicht noch nicht übergesprungen. Aber nach dem guten, aber teils übertrieben gelobten Oxenfree freue ich mich auf Afterparty deutlich mehr. Mir gefällt das Setting, der Humor und auch die Grafik. Ob die Geschichte und die Dialogentscheidungen am Ende ebenfalls etwas taugen, das bleibt jedoch abzuwarten. Aber ich bin da optimistisch gestimmt – und ja, ich spreche von mir! Und einen Vorschlag für den Song in den Endcredits hätte ich auch bereits. Vielleicht werde ich ja erhört.

Autor: Benjamin Braun