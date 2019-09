Steam Topseller KW 39/2019: Code Vein vier Mal vertreten, aber nicht an der Spitze

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top 10 der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (23. bis 29. September 2019) konnte sich die neue Standalone-Erweiterung Shadowkeep zu Destiny 2 den Spitzenplatz sichern, nachdem es in der Vorwoche immerhin schon für das Treppchen gereicht hatte. Es handelt sich um das erste Addon nach der Trennung des Entwicklers Bungie von Activision Blizzard, daher erscheint Shadowkeep am 1. Oktober auf Steam statt im Battle.net. Während die Deluxe Edition sich Platz 1 sichern konnte, rangiert die normale Ausgabe der Erweiterung immerhin noch an sechster Stelle.

Einen Achtungserfolg feiert auf Rang 9 das Indie-Rogue-lite Noita, das am 24. September im Rahmen des Early-Access-Programms erschienen ist. 92 Prozent der knapp 1.300 Steam-Reviews für das Pixelart-Adventure fallen zur Zeit positiv aus.

Frontiers Zoo-Simulation Planet Zoo erscheint hingegen erst Anfang November, doch trotzdem zogen die Vorbestellungen gerade in der letzten Woche offenbar dermaßen an, dass das neue Spiel der Elite Dangerous- und Planet Coaster-Macher sich den dritten Platz sichern kann. Dies ist kein Zufall, findet doch in der Zeit vom 24. September bis zum 8. Oktober die Betaphase für alle Vorbesteller der Deluxe Edition statt.

Bliebe noch Code Vein (in der Preview) zu erwähnen. Das erst vergangenen Freitag veröffentlichte Soulslike-RPG von Bandai Namco belegt nahezu die Hälfte der dieswöchigen Steam-Charts. Aufgrund verschiedener Editionen (und möglicherweise auch verschiedener Märkte, dies wurde von Steam jedoch nicht kommuniziert) findet sich der Titel auf den Plätzen 2, 4, 5 und 8 wieder. 82 Prozent der über 2.200 Bewerter auf Valves Plattform heben aktuell den Daumen.

Weiterhin in den Charts halten sich die Dauerbrenner PUBG und Valves VR-Brille Index. Hier die komplette Top 10 im Überblick:

1. Destiny 2: Shadowkeep Digital Deluxe Edition

2. Code Vein

3. Planet Zoo

4. Code Vein

5. Code Vein Deluxe Edition

6. Destiny 2: Shadowkeep

7. Valve Index VR Kit

8. Code Vein

9. Noita

10. Playerunknown's Battlegrounds

Anmerkung:

Mehrfachennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.