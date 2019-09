Noita: Early Access gestartet // „Jeder Pixel wird physikalisch simuliert“

PC

Im Zuge der E3 2018 informierten wir euch erstmals über Noita, das auf Finnisch „Hexe“ bedeutet. Während bei manch anderen Titeln mit einer stark zerstörbaren Umgebung geworben wird – die letztlich doch eingeschränkt ist –, soll das Spiel von Nolla Games dieses Versprechen im vollen Umfang einlösen.

Mit den Worten der Entwickler, soll im Roguelite „jeder Pixel der prozedural generierten Welt physikalisch simuliert [werden]“, sodass ihr zum Beispiel Hindernisse und Widersacher schmelzen, verbrennen, einfrieren oder verdampfen könnt. Möglich macht das die hauseigene Falling Everything Engine, die in C++ und durch die Nutzung frei verfügbarer Bibliotheken programmiert wurde.

Wie das in Bewegung aussieht, zeigt euch der unter diesen Zeilen eingebettete Trailer, mit dem das Indie-Studio gleichzeitig den Start der Early-Access-Phase einläutet: Ab sofort könnt ihr das (unfertige) Noita sowohl via Steam als auch bei itch.io, im Humble Store und auf GOG.com zum derzeitigen Betrag von etwa 17 Euro erwerben. Die Dauer des Early Access soll nach derzeitigen Angaben etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Spielbar und „fast gänzlich ausgefeilt“ soll Noita in der aktuellen Fassung bis zu einem bestimmten Punkt sein – ein funktionierendes Ende sowie ein passender Boss sind zwar vorhanden, müssen jedoch noch optimiert werden.

Inhaltlich erkundet ihr verschiedene Umgebungen, während ihr „auf der Suche nach unbekannten Mysterien immer tiefer in die Welt von Noita vordringt“. Um voranzukommen, könnt ihr selbst erstellte Zauber einsetzen, um die Welt zu manipulieren, die von „Kohleminen bis hin zu eisiger Ödnis“ reichen soll.

Wer an weiteren Videos interessiert ist, findet im offiziellen YouTube-Kanal des Spiels unter anderem eine über zwei Stunden lange Gameplay-Aufzeichnung oder auch eine Aufnahme, in der einer der drei Entwickler erläutert, was die Aussage, dass jeder Pixel simuliert wird, konkret bedeutet. Darüber hinaus könnt ihr euch den derzeit neun Titel umfassenden Soundtrack anhören.