Destiny 2: Kommentiertes Gameplay zum letzten DLC Die finale Form

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bungie hat eine rund 20-minütige Präsentation zur Destiny 2-Erweiterung Die finale Form veröffentlicht. Dieser letzte DLC soll die bisherige Geschichte zu ihrem Abschluss führen und wird die Hüter ins Herz des Reisenden verschlagen, also jene mysteriöse, riesige Kugel, die auch den Spielfiguren ihre Kräfte verleiht.

In der frischen Umgebung legt ihr euch mit dem hinzugekommenen Gräuel-Feindtyp an und erhaltet auch eine Reihe an neuen Kräften. Bisher gab es fünf Fähigkeiten-Sets (im Spiel Fokus genannt): Arcus, Solar und Leere waren im Grundspiel enthalten, spätere Erweiterungen brachten noch Stasis und Strang hinzu. Der neue Fokus wird nun Prisma heißen und soll Licht- und Dunkelheitskräfte vereinen.

Die Entwickler-Präsentation mit deutschen Untertiteln findet ihr unter diesen Zeilen eingebunden. Destiny 2: Die finale Form soll am 4. Juni 2024.