Rage 2: Erweiterung Das Erwachen der Geister ab sofort erhältlich

PC XOne PS4

Für den Egoshooter Rage 2 (Wertung im Test: 8.5) wurde die erste große Erweiterung Das Erwachen der Geister veröffentlicht. Im DLC erwartet euch eine komplett neue Geschichte um die Fraktion der Ghosts mit ihrer Anführerin Iris, die in der Overgrown City spielt. Die Ghosts fördern dort den Bodenschatz Feltrit zutage, was zu einer extremen Verschmutzung der Luft führt. Die wenigen Zivilisten, die aufgrund der Luftverschmutzung nur noch mit Hilfe von Gasmasken überleben können, wenden sich hilfesuchend an euch - den Ranger Walker.

Neben der neuen Fraktion Ghosts und dem neuen Gebiet Overgrown City erwarten euch laut einer Ankündigung auf der offiziellen Seite folgende Inhalte:

Eine neue Waffe: Der Feltritlaser äschert Gegner mit seinem Feuerstrahl ein.

Mit der neuen Fertigkeit "Leere" könnt ihr Gegner in die Luft heben und anschließend mit "Zerschmettern" wegschleudern. Wendet ihr "Leere" auf den Kopf eines Gegners an, wird dieser platzen.

Außerdem erhaltet ihr mit dem Ghost-Motorrad Zugriff auf ein neues Fahrzeug.

Das Erwachen der Geister ist nur über den Rage-2-Ingame-Store verfügbar und kostet 1.500 Rage-Münzen (circa 14 Euro). Verfügbar ist die Erweiterung für PC, Playstation 4 und Xbox One.