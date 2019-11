Rage 2: Terrormania-Erweiterung erscheint im November

PC XOne PS4

Auf der offiziellen Seite von Bethesda wurde kürzlich die zweite Erweiterung Terrormania für den Egoshooter Rage 2 (Wertung im Test: 8.5) angekündigt. Im DLC verschlägt es euch in das Totenland, "einer verqueren, verfluchten alternativen Realität des Ödlands". Die Pforten in diese Welt werden von Mitgliedern der Goon, einer gegnerischen Fraktion im Spiel, versehentlich geöffnet. Eure Aufgabe ist es, die Tore wieder zu verschließen. Folgende neue Inhalte erwarten euch in Terrormania:

Im Totenland erkundet ihr "Orte wie Hellspring (Wellspring) oder Overbone City (Overgrown City) sowie komplett neue Areale wie die Schwebenden Inseln und das Krankenhaus".

Die Armee der Toten, bestehend aus "untoten Varianten bekannter Gegner wie der Goon Squad, den Immortal Shrouded, River Hogs und Abadon-Mutanten".

Mit dem Transitusschwert erhaltet ihr eine neue Waffe, die ihr aufladen könnt, um mit einer Welle zerstörerischer Energie eure Gegner zu vernichten.

Terrormania erscheint am 14. November für PC, Playstation 4 und Xbox One und wird im Ingame-Shop für 500 RAGE-Münzen – dies entspricht 4,99 Euro – erhältlich sein.