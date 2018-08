GC 2018: Rage 2 – Kleine Kabbelei oder doch ein großer Zoff?

PC XOne PS4

Nach dem ersten Teil war nicht unbedingt mit einem Nachfolger zu rechnen. Dieses Jahr macht Bethesda es allerdings wahr und überlässt die Open-World-Action den Experten von Avalanche. Mit Erfolg?

Deutlich bunter ist die Welt von Rage geworden oder vielleicht eher ein Stückchen verrückter. Wäre nicht die Ego-Perspektive könnte man sogar fast meinen, dass man im Drogenrausch durch die Welt von Mad Max reist. Kein Wunder eigentlich, denn mit Avalanche arbeitet dasselbe Studio an Rage 2 wie am Open-World-Actionspiel von Warner. Nach dem ersten Trailer hatte ich Schlimmes befürchtet, denn mich erinnerte das doch sehr an den überdrehten Unsinn so mancher Ubisoft-DLCs wie etwa Narco Road zu Ghost Recon - Wildlands. Spätestens nach dem Anspielen kann ich diese anfängliche Befürchtung aber zum Glück hinter mir lassen.Was genau die Spielwelt oder die Geschichte zu bieten haben, kann ich genauso wie die Fahrzeugsteuerung noch gar nicht bewerten. Die Shooter-Action im Kern funktioniert in jedem Fall schon mal sehr gut. Mit Pistole, Schrotflinte und Sturmgewehr ballere ich mir den Weg durch die Gegnerhorden, die auffällig cleverer geworden sind im Vergleich zu Teil 1. Meinem messerscharfen Wingstick, den es bereits im Vorgänger gab, weichen sie zwar nur manchmal aus, aber sie stürmen nicht bloß draufgängerisch auf mich zu, laufen vor Handgranaten weg oder werfen die sogar zurück. Wer sich noch an Teil 1 erinnert weiß, dass die KI damit große Probleme hatte.Die Herausforderung besteht aber dennoch nur begrenzt in der Cleverness der Gegner, die ziemlich gutes Schadensfeedback geben. Denn ihre Rüstung zerspringt Stück für Stück unter Beschuss, sodass ich gut erkenne, wann ihr Ende naht. Prinzipiell könnte ich auch so ziemlich jede Situation wie in einem gewöhnlichen First-Person-Shooter regeln. Mehr Spaß macht das Ganze aber durch die Nutzung der Spezialfähigkeiten. So ramme ich Gegner mit einer Art Dash-Schlag weg und verschaffe mir so Raum für weitere Aktionen. Mit einer Sprungattacke erzeuge ich wiederum eine Druckwelle, durch die gleich alle Gegner um den Aufprallpunkt herum zur Seite fliegen.Habe ich durch erfolgreiche Angriffe ausreichend Energie aufgeladen, versetze ich mich in einen Rage-Modus, in dem ich in dezenter Zeitlupe besonders viel Schaden austeile – und die Gegner im Zuge dessen noch leichter in ihre Einzelteile zerlege.Noch gar nichts selbst erlebt habe ich im Zuge der Gamescom-Demo die offene Spielwelt, die Fahrzeuge oder den Basenbau. Unabhängig davon steht für mich fest, dass Rage 2 unterhaltsame und nicht übertrieben stark überdrehte Shooter-Action bieten wird. Wenn am Ende auch noch der Rest stimmt, dann könnte Rage 2 auch die Güteklasse eines Wolfenstein 2 - The New Colossus erreichen. Mit einem wenigstens überdurchschnittlich guten Actionspiel aber rechne ich in jedem Fall.