Rage 2: Aktuelles Update mit New Game+, Ironman-Modus & mehr // Roadmap

Für Rage 2 (im Test mit Wertung 8.5), das via Steam und im Humble Store bis zum 30. Juli 2019 mit einem Rabatt von 50 Prozent erworben werden kann, wurde kürzlich das zweite Update freigegeben, das mehrere Neuerungen umfasst. Außerdem veröffentlichte Bethesda eine aktualisierte Roadmap zu kommenden Inhalten.

Zu den neuen Features gehört unter anderem der New-Game-Plus-Modus, auf den ihr zugreifen könnt, sobald ihr die Story sowie alle Archen abgeschlossen habt. Wie üblich, bleiben die erhaltenen Waffen, Upgrades und dergleichen erhalten, „belohnt“ werdet ihr im neuen Spieldurchlauf mit Waffenskins oder Prestige-Abzeichen. Darüber hinaus haben die Entwickler einen neuen Schwierigkeitsgrad („absoluter Albtraum“) sowie den Ironman-Modus in den Ego-Shooter implementiert.

Ebenfalls enthalten sind im aktuellen Update zwei neue „Wasteland Wizard“-Cheats. So verliert ihr mit dem „Dash (Ragdolls)“-Cheat „jegliche Kontrolle über eure Gliedmaßen und stürzt wie eine Puppe mit Spaghetti-Armen auf [eure] Gegner“, während ihr mit „Super-Zurückstoßen“ eure Widersacher „mit solch einer Wucht [schlagt], dass [sie] in die Stratosphäre fliegen“. Zudem werden folgende Verbesserungen und Neuerungen aufgeführt (die behobenen Fehler könnt ihr in den offiziellen Patchnotes nachlesen):

Pop-up-Benachrichtigungen pausieren nicht länger das Spiel.

Ein Kamera-Totzonen-Regler wurde den Optionen hinzugefügt.

Eine Taschenlampe wurde hinzugefügt, damit ihr euch in dunklen Bereichen besser orientieren könnt. Einfach Fokus zum Aktivieren gedrückt halten.

Ihr könnt jetzt den Intro-Dialog von Prowley überspringen.

Archen-Tutorials können deaktiviert werden.

Projektfortschritt wird jetzt im HUD angezeigt.

Ihr könnt das Aufleuchten des Schaden- und Kill-Fadenkreuzes jetzt deaktivieren.

Die Sprachpakete „Du nennst DAS einen Wingstick?“ und TV fatal werden nach der Verlinkung eines Bethesda.net-Kontos jetzt automatisch geladen. Vorher musstet ihr sie vom Wasteland Wizard kaufen.

Wie eingangs erwähnt, gibt es auch neue Informationen zu den Download-Erweiterungen. Die Veröffentlichung des DLCs Das Erwachen der Geister (zum Trailer) ist demnach für diesen September vorgesehen und umfasst unter anderem eine neue Story samt Missionen, einen neuen Schauplatz, eine neue Gegner-Fraktion oder auch eine neuartige Fähigkeit. Im November soll die noch namenlose zweite Erweiterung folgen, die hinsichtlich der Story, den Aufgaben und der zu erkundenden Bereiche ebenfalls Neues mit sich bringen soll.