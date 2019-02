GOG: Entlassungen aufgrund finanzieller Probleme

Einem Bericht von Kotaku zufolge hat CD-Projekts Verkaufsplattform GOG Dutzende seiner Mitarbeiter entlassen. Einer der betroffenen Angestellten gab gegenüber dem Spielemagazin an, dass die Stellenkürzungen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten vorgenommen wurden. Später hat auch ein Sprecher des polnischen Unternehmens in einem offiziellen Statement die Umstrukturierungsmaßnahmen bestätigt. Zu den Gründen äußerte sich dieser allerdings nicht:

Leute zu entlassen ist nie einfach. Wir haben seit Oktober 2018 gewisse Teams neu aufgestellt, was letzte Woche zur Schließung von einem Dutzend von Positionen führte. Gleichzeitig haben wir seit dem Start des Prozesses fast doppelt so viele neue Mitglieder bei uns begrüßt und haben aktuell noch 20 offene Stellen.

Der Angestellte, der Kotaku wegen den Entlassungen kontaktierte, berichtete derweil, dass die Stellenkürzungen von einem Unternehmen vorgenommen wurden, das sich „in höchster Not“ befand und dass GOG rund zehn Prozent seiner gesamten Belegschaft gehen lassen musste:

Uns wurde gesagt, dass es eine finanzielle Entscheidung ist. Die Einnahmen von GOG konnten nicht mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt halten. Die Tatsache, dass wir gefährlich nah an den roten Zahlen waren, wurde in den letzten Monaten immer offensichtlicher und die Entwicklung des Marktes hin zu höheren Umsatzanteilen von Entwicklern hat oder wird sich auch auf unsere Nettoprofite auswirken. Ich meine, es ist einfach eine seltsame Situation. Es scheint so als wäre die Lage wirklich schnell wirklich schlecht geworden. Ich weiß, dass der Februar ein wirklich schlechter Monat war, aber der Januar war noch ausgezeichnet. Wir waren mitten in einer allgemeinen Umstrukturierung und haben einige Teams neu strukturiert, was nicht unüblich ist. Aber so große Entlassungen gab es noch nie...

Zwei Quellen, die bei CD Projekt arbeiten, gaben gegenüber Kotaku an, dass Gwent - The Witcher Card Game (im User-Artikel) finanziell eine Enttäuschung für das Studio war. Schon im Herbst letzten Jahres gab GOG an, dass die geringe Reichweite des Stores einer der Gründe war, weshalb das Spiel kein Erfolg wurde. Aus dem Grund wurde auch Thronebreaker - The Witcher Tales (Testnote: 7.5) rund zwei Wochen nach dem Release auf GOG auch über Steam veröffentlicht, nachdem es zunächst als ein GOG-exklusives Spiel beworben wurde. Die Konditionen des Epic Stores, der, anders als Steam und GOG, statt 30 nur zwölf Prozent Provision von den Entwicklern verlangt, könnten laut Kotaku nicht nur eine große Auswirkung auf die beiden altbekannten Plattformen, sondern auch auf die gesamte PC-Landschaft haben.

GOG ist aber nicht das einzige Unternehmen in der Spielebranche, das aktuell mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Erst letzte Woche musste Activision Blizzard rund 800 seiner Mitarbeiter entlassen. Auch ArenaNet (Guild Wars 2 - Testnote: 8.5), das bisher rund 400 Mitarbeiter beschäftigte, informierte in der vergangenen Woche seine Angestellten darüber, dass es diese Woche zu Massenentlassungen kommen wird. Um die Kosten zu sparen, sollen die Publishing-Divisions von ArenaNet und NCSoft in dem Prozess zusammengefasst werden. Die betroffenen Mitarbeiter wurden laut Kotaku am heutigen Morgen über ihre Entlassungen informiert. Wie viele Angestellte genau betroffen sind, wurde noch nicht bekannt gegeben.