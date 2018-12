Epic Games Store angekündigt

PC MacOS Android

In den letzten Jahren sind immer mehr Hersteller dazu übergegangen, ihre Spiele nur noch in ihrem hauseigenen Shop zu vertreiben. Nun hat auch Epic Games angekündigt, einen eigenen Online-Store zu eröffnen. Dieser ist eine Weiterentwicklung des Epic Games Launcher, der bereits seit fünf Jahren den Kauf von Produkten von Epic Games ermöglicht. Anders als jener richtet er sich aber explizit an Indie-Entwickler, die ein größeres Stück vom Kuchen haben wollen. So verlangt Epic Games nur 12 Prozent Beteiligung am Umsatz, während Steam zu 30 Prozent an den Umsätzen beteiligt werden möchte. Entwickler, welche die Unreal Engine 4 nutzen, können 5 Prozent des Umsatzes bei Steam zurückerhalten, wenn sie ihre Spiele ebenfalls im Epic Games Store anbieten. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit mit Twitch-Streamern und YouTube-Streamern vereinfacht werden. Entwickler können selber entscheiden, wie viel Prozent Umsatzbeteiligung sie für Affiliate Links ausschütten wollen.

Der Store soll 2019 live gehen und ausgewählte PC- und Mac-Spiele zum Kauf anbieten. Später soll offenbar auf diese Kuration verzichtet werden, damit es ein größeres Angebot gibt. Für die Zukunft ist auch eine Unterstützung von Android geplant. Epic Games hofft sicherlich darauf, dass Smartphone- und Tablet-Besitzer den aktuellen Hit Fortnite: Battle Royale in Zukunft über den eigenen Dienst beziehen statt über den Google Play Store. Vielen Anbietern von Free2Play-Spielen sind die Abgaben an Apple und Google schon länger ein Dorn im Auge.

Am Ende des Blogeintrags verweist Epic Games noch auf The Game Awards, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfinden. Möglicherweise wird es dort eine Neuankündigung geben. Vielleicht aber auch nur einen Trailer über zukünftigen Content in Fortnite: Battle Royale.