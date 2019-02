Activision hat mit Entlassungen begonnen - über 800 Stellen fallen weg

Nachdem es im Vorfeld einen entsprechenden Bericht von Bloomberg zu den geplanten Entlassungen bei Activision gab, hat man laut Kotaku inzwischen mit den Kündigungen begonnen. Wie der Publisher während einer Telefonkonferenz mit den Investoren bekannt gab, werden rund acht Prozent der Stellen des Unternehmens abgebaut, was bei rund 9.600 Angestellten (Stand: Ende 2017) eine Streichung von mehr als 800 Jobs bedeutet.

Laut Activision-Blizzard-CEO Bobby Kotick habe der Konzern im vergangenen Fiskaljahr erneut Rekordergebnisse erzielt. Allerdings seien die Umstrukturierungen aufgrund einiger verpasster Ziele im letzten Jahr und nun korrigierten Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 nötig gewesen. Die Entwicklungsabteilungen sollen dabei weniger von der Entlassungswelle betroffen sein. Diese plane man vielmehr für Franchises wie Call of Duty und Diablo weiter aufzustocken. Entwicklerquellen gaben jedoch gegenüber Kotaku an, dass einige Stellen bei Activision Publishing, Blizzard, King und anderen Studios, wie High Moon, wegfallen werden.

Bei Blizzard soll es ausschließlich Entlassungen in Nicht-Entwicklungsbereichen wie Publishing und eSports geben. Wie Blizzards Präsident J. Allen Brack erklärte, habe man in den vergangenen Jahren in beiden Bereichen viele Leute eingestellt, um bestimmte Aufgaben zu decken. Der Personalstand decke sich allerdings nicht mehr mit dem aktuellen Veröffentlichungsschema des Studios, weshalb einige Stellen nun abgebaut werden müssen.

Die Entlassenen sollen ein „umfassendes Abfindungspaket“ erhalten und weiterhin von der Krankenversicherung profitieren sowie Unterstützung bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen und Gewinnbeteiligungsprämien für das abgelaufene Jahr bekommen (Blizzards Angestellte erhalten zwei Mal jährlich Bonuszahlungen, die sich an der Leistung des Unternehmens orientieren). „Es gibt keine Möglichkeit, diesen Übergang für betroffene Mitarbeiter zu vereinfachen, aber wir tun, was wir können, um unsere Kollegen zu unterstützen“, so Brack.