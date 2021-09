Fan-Adventures: Klassiker & Crossover User-Artikel

Teaser Attraktive Amateur-Abenteuer achtbarer Art. Franchise-Vorbilder für Fans. Merkwürdiger Marken-Mischmasch. Alles angesammelt in diesem aufschlussreichen Artikel ohne weitere Alliterationen.

Baphomets Fluch 2.5 - Die Rückkehr der Tempelritter

Kurioses und Wissenswertes Der deutsche Titel der im Original Broken Sword benannten Serie bezieht sich auf den dreigesichtigen Baphomet, der von den Mitgliedern des südfranzösischen Templerordens verehrt worden sein soll. Dass die nachfolgenden Teile wenig bis gar nichts mit Baphomet oder einem Fluch zu tun haben, lässt die deutsche Namenswahl im Nachhinein vielleicht etwas unglücklich wirken.



Der erste Teil der Reihe beinhaltet auch die Geburtsstunde des berühmten "Ziegen-Rätsel", das viele Spieler damals verzweifeln ließ und allgemein als Design-Fehler gilt. Relativ spät im Spiel musstet ihr dabei an einer bockigen Ziege vorbeirennen. Das Problem war, dass die Spielfigur zuvor gar nicht rennen konnte und dies auch nur an dieser Stelle und mit einem bestimmten Timing möglich war.



Während der Entwicklungszeit von Baphomets Fluch 2.5, das zeitlich zwischen Teil 2 und Teil 3 einzuordnen ist, erschien neben dem oben genannten dritten Teil auch noch Baphomets Fluch - Engel des Todes , das aufgrund des eher Action-orientierten Gameplays bei Fans und Presse durchfiel. Erst mit Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall (im Test, Note: 8.0) fand die Serie Ende 2013 durch Rückbesinnung auf ihre alten Stärken wieder in die Spur.

Baphomets Fluch 2.5 - Die Rückkehr der Tempelritter (2008)

Vorlagen aus Filmen, Serien und Büchern

Das kurze Pixel-Abenteuer zum Disney/Pixar-Film Wall-E von AGS-User Mark Billy aus dem Jahr 2015 hat sich bisher erfolgreich vor den Disney-Anwälten versteckt gehalten und kann immer noch kostenfrei in englischer Sprache bei itch.io heruntergeladen werden. Der Gründer von Grundislav Games, Francisco Gonzales, dessen Wild-West-Abenteuer Rosewater im nächsten Jahr erscheinen soll, hat 2003 eine kleine Hommage an den Film Donnie Darko abgeliefert, die ihr Dank archive.org auch heute noch herunterladen könnt.

Kurioses und Wissenswertes Die Fan-Parodie Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert neue Worte in den Mund legt, erhielt sogar gleich mehrere Fan-Adventure-Umsetzungen. Paramount, Lizenzinhaber der Science-Fiction-Serie rund um Captain Jean-Luc Picard, fand das Ganze aber gar nicht lustig und untersagt seit 2014 die Verbreitung.



Zum Web-Comic



Zum Web-Comic Prequel , der im Elder Scrolls-Universum (zum Report) spielt, hat ein Fan einen kurzen Prototypen mit Unity erschaffen, den ihr direkt im Browser bei itch.io spielen könnt.

Und dann wären da noch die Fan-Fantasien, die es bisher nur zu einem "Mockup" geschafft haben. Die Collage unten zeigt Ideen für Spiele-Umsetzungen im LucasArts-Stil: Buffy - Im Bann der Dämonen, Alone in the Dark, Sieben, Breaking Bad, Twin Peaks, Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert, Brütal Legend, Game of Thrones, Indiana Jones

Mockups: Leider keine "echten" Projekte, beim Anblick dürfte manchem Abenteuer-Anhänger wohl trotzdem das Herz aufgehen.

Und damit befinden wir uns im zweiten Teil der Fan-Adventures-Reihe, in der ich euch zuvor ausschließlich Sierra-inspirierte Titel vorgestellt habe. Diesmal geht es um Werke zu Filmen, Serien, Spielen, Büchern und auch solche, die mehrere Inspirationsquellen zusammenwürfeln. Aus unterschiedlichen Gründen schaffen es verständlicherweise nicht immer alle Projekte bis zu Veröffentlichung - sei es aus Zeitmangel, wegen dem Ausstieg wichtiger Team-Mitglieder, wegen Urheberrechtsproblemen oder schlicht aus dem Grund, dass den Beteiligten aufgrund der möglicherweise unterschätzten Arbeit, die hinter so einem Spiel steckt, die Motivation verloren geht. Wir beginnen aber mit einem positiven Beispiel, bei dem die Entwickler nicht an ihren hohen Ansprüchen gescheitert sind.Die Baphomets Fluch-Serie steht besonders wegen der ersten beiden Teilen aus den Jahren 1996 und 1997 auch heute noch bei Adventure-Fans hoch im Kurs. Hinter der Reihe steckt der Gründer und Chefentwickler von Revolution Software. Während der Arbeit an Beneath a Steel Sky inspirierte ihnRoman Das Foucaultsche Pendel zu einem Point-and-Click-Adventure, das sich thematisch mit dem Templerorden beschäftigt. Das daraus entstandene Baphomets Fluch erhielt durchweg gute Kritiken und war auch ein finanzieller Erfolg, sodass ein Jahr später wenig überraschend der Nachfolger Baphomets Fluch 2 - Der Spiegel der Finsternis hinterhergeschoben wurde. Danach wurde es still um die Serie, die erst 2003 einen aufgrund der 3D-Grafik und des häufigen Kisten-Schiebens umstrittenen Nachfolger namens Baphomets Fluch - Der schlafende Drache bekam.Eine Gruppe von Baphomets-Fluch-Enthusiasten wollte nicht so lange auf ein neues Spiel der Reihe warten. Mit Genehmigung von Revolution Software begann sie 2001 unter dem Namen mindFactory, einen eigenen Nachfolger zu produzieren. Wie schon in Teil eins sollte hier wieder der Templerorden im Mittelpunkt stehen. Der Anspruch war, ein Spiel zu entwickeln, das die Qualität der ersten beiden Teile widerspiegelt. Bei der Veröffentlichung im Jahre 2008 konnte man an den sehr positiven Reaktionen der Fans und der Presse erkennen, dass es ihnen auch größtenteils gelungen ist. Die Optik der gezeichneten Hintergründe und Figuren erreicht das Niveau des Vorbilds genau so wie die musikalische Untermalung und die deutsche Vertonung mit professionellen Synchronsprechern.erklärte sich sogar unentgeltlich dazu bereit, dem Protagonisten George Stobbard wie bereits im kommerziellen Vorbild seine Stimme zu leihen. Die Spielzeit ist mit ungefähr fünf bis sechs Stunden, die ich für den für diesen Artikel gespielten Durchlauf gebraucht habe, insbesondere für ein Hobby-Projekt sehr ordentlich. Lediglich die 3D-gerenderten Zwischensequenzen fallen etwas in der Qualität ab, erfüllen aber ihren Zweck und sind nicht störend. Wenn ihr das Spiel selbst einmal ausprobieren möchtet, würde ich euch empfehlen, dies mittels ScummVM zu tun. Den Download findet ihr zum Beispiel auf der Homepage des Spiels mit deutschen Bildschirmtexten und deutscher Sprachausgabe.Unter der Leitung des Art Directors von Baphomets Fluch 2.5 entsteht derzeit das kommerzielle Point-and-Click-Adventure Crowns and Pawns - Kingdom of Deceit , das von Klassikern wie Baphomets Fluch, Still Life Syberia und anderen Titeln inspiriert wurde und 2022 erscheinen soll.Als Beispiel für gescheiterte Projekte dürfen diesmal zwei Spiele zu 1980er SciFi-Fernsehserien herhalten. Das deutsche Projekt The Tripods wollte die Seriein Point-and-Click-Form zurück auf die Bildschirme bringen, während V -The Graphic Adventure das Gleiche mitvorhatte. Beide haben es aber leider nie über die Ziellinie geschafft.