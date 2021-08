Teaser Legendäre Adventure-Studios und ihre Werke, kuriose und seltene Abenteuerperlen, ruinierte Point-and-Click-Serien - um all das geht es hier. Und um den Wunsch der Fans, die Originale zu verbessern.

Black Sect

Black Sect: Unten links das Original (1990), oben links das offizielle Remake (1993), im Hintergrund das Fan-Remake (2012).

Black Sect 2 - The Cursed Crypt: Oben links das Original (1991), danach die "Grafikmodi" des Fan-Remakes (2020).

Gateway

Gateway: Oben links das Original (1992), im Hintergrund das Fan-Remake (2017).

Nach der näheren Betrachtung von King's Quest und anderen Sierra-Spielen geht es im dritten Teil der AGS-Remakes-Reihe vor allem um Spiele von Lankhor, Legend Entertainment, Infocom und Adventuresoft, die zwar nicht ganz die Reichweite der Sierra-Adventures erreicht haben, bei vielen Fans aber trotzdem Legendenstatus besitzen.Wir starten mit dem französischen Studio Lankhor, das 1987 gegründet wurde und noch im selben Jahr mit dem Detektiv-Adventurevor allem aufgrund der eingesetzten Sprachsynthese auf sich aufmerksam machen konnte. Während ihr Erstlingswerk und weitere Titel wie etwa Maupiti Island (zur News der gescheiterten Kickstarter-Kampagne des Remakes) zuerst für damals moderne Systeme wie Amiga, Atari ST und PC erschienen, brachte Lankhor1990 nur als Version für den 8-Bit-Computer Amstrad CPC auf den Markt. Dabei handelte es sich um ein grafisches Text-Adventure, komplett in französischer Sprache - wohlgemerkt im gleichen Jahr, in dem The Secret of Monkey Island auf dem PC erstmals für Furore sorgte. Kaum überraschend, dass das Spiel hierzulande völlig unbekannt blieb.Ein Jahr später kündigte Lankhor unter dem Titel Black Sect ein Remake mit zeitgemäßer Grafik und Point-and-Click-Steuerung an, was nach einigen Verzögerungen schlussendlich Ende 1993 für Amiga, Atari ST und PC herauskam. Die Geschichte handelte ähnlich wie im Original von der namensgebenden schwarzen Sekte, die ein magisches Buch an sich gerissen hat und das ihr als Spieler wiederfinden sollt. Leider litt das Spiel an bekannten Adventure-Krankheiten wie Sackgassen, plötzlichen Toden, wenigen Speicherplätzen und unsichtbaren Timern im Hintergrund. Schlimmer für die Verkaufszahlen aber war wohl die Tatsache, dass es bei der veröffentlichten Version wieder nur zu einer ausschließlich französischen Sprachversion gereicht hat. Auf kultboy.com findet ihr eine Preview aus dem Amiga Joker , bei der man deutsche und englische Texte auf den Screenshots erkennen kann - die dazu passenden Versionen sind aber nie offiziell erschienen. Später fanden gewitzte Spieler im Quelltext eine unfertige englische Übersetzung, die in manchen Versionen, die heute noch durch das Internet schwirren, verwendet wird. Das Ende vom Lied war, dass Black Sect mit (laut mobygames.com) nur 3.000 verkauften Exemplaren komplett in der Versenkung verschwand und damit einen erheblichen Anteil an der ersten großen Krise von Lankhor hatte.Klingt also nach gutem Material für eine Fan-Überarbeitung - das dachte sich zumindest AGS-Userund veröffentlichte seine Version des Spiels mit Hilfe der AGS-Community im Jahr 2012. Wie es sich für ein ordentliches AGS-Remake gehört, behob er die oben angesprochenen Probleme der offiziellen Version von 1993, optimierte die Steuerung, machte leichte Anpassungen an der Optik und kümmerte sich um eine ordentliche englische Übersetzung. Dadurch erschuf er mit seinemeine verbesserte und gut spielbare Variante, die ihr aufgrund des nun etwas leichteren Schwierigkeitsgrads vermutlich in etwa vier bis fünf Stunden durchgespielt haben werdet. Den Download findet ihr in englischer Sprache für Windows in der AGS-Datenbank Noch bevor das offizielle Black-Sect-Remake von Lankhor erschien, gab es bereits 1991 einen Nachfolger names. Die Geschichte knüpft an den ersten Teil an, diesmal versammelt sich die Sekte in einer verfluchten Krypta und ihr dürft ihr wieder einmal das Handwerk legen. Das Spiel erschien wie der erste Teil zunächst nur für den Amstrad CPC und in französischer Sprache, zu einem offiziellen Remake sollte es nach dem Black-Sect-Debakel allerdings auch nie kommen.Stattdessen gab es auch hier wieder Abhilfe aus der AGS-Community. Der niederländische AGS-Usererschuf 2020 mitunter dem Label Brocanty Games eine originalgetreue Point-and-Click-Umsetzung der CPC-Version in englischer Sprache. Ihr kennt es bereits: Sackgassen und Tode wurden entfernt, sodass diese Version deutlich spielbarer als das Original wurde. Allerdings wurden die schon damals nicht mehr zeitgemäßen Grafiken und Sounds kaum angetastet. Immerhin dürft ihr während des Spiels nach Belieben zwischen drei verschiedenen Grafikmodi hin- und herschalten: Amstrad-Farbmodus, Amstrad-Grau-Modus oder Amstrad-Grün-Modus... Sollte euch das nicht abschrecken, dann habt ihr euch den Download für Windows und Linux in englischer Sprache bei i tch.io redlich verdient.Als Legend Entertainment 1989 vonundgegründet wurde, galten sie als nomineller Nachfolger der im gleichen Jahr geschlossenen Text-Adventure-Helden Infocom. Da Bob Bates zuvor schon bei Infocom tätig war, nutzte er seine Kontakte und brachte gleich ein paar seiner alten Kollegen, wie zum Beispiel, mit zu Legend. Zunächst produzierten sie ebenso wie Infocom zuvor Text-Adventures mit eingeblendeten Grafiken. Dazu gehörte auch eines ihrer Frühwerke namens Frederik Pohl's Gateway aus dem Jahr 1992, das (ihr ahnt es bereits) lose auf den Werken des amerikanischen Science-Fiction-Autorsbasiert. Wenn ihr euch für die Geschichte interessiert, findet ihr im "Das spielen unsere User"-Beitrag von GG-Usereine kurze Zusammenfassung und auch den Hinweis auf das GG-Forums-interne " Play Together ", das er mit GG-Uservon Mai bis Juli 2021 durchgeführt hat.Ob die beiden wussten, dass AGS-User Handsfree, dem wir schon das Black-Sect-Remake zu verdanken haben, im Jahr 2017 eine überarbeitete Point-and-Click-Fassung unter dem Namenveröffentlicht hatte? Diese orientierte sich visuell an den späteren Legend-Werken wie Companions of Xanth , mit einem größeren Bildausschnitt und einem überarbeiteten Interface ohne Texteingabe. Außerdem entfernte Handsfree dankenswerterweise erneut Unannehmlichkeiten wie Sackgassen und Tode aus dem Spiel und fügte neue Sounds und zusätzliche Musik hinzu. Den Download findet ihr in englischer Sprache für Windows in der AGS-Datenbank