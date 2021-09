Fan-Adventures: Sierra User-Artikel

Teaser Point-and-Click-Adventures haben ihre Fans nicht nur zu Remakes motiviert, sondern auch zu kuriosen bis teils wirklich hochwertigen eigenen Spielen. Fangen wir mit Sierra-inspirierten Titeln an.

Kurioses und Wissenswertes

Für diesen Bereich gibt es wieder einige Beträge aus dem eher parodistischen Bereich. Als (schlechte?) Beispiele dürfen diesmal King's Quest 2 ¼ - Breast Intentions King's Quest for Orgy und ein Video zu(mit Dank an GG-Userfür den Hinweis) herhalten (und es gibt noch einige mehr).Ebenfalls erwähnenswert: Das mittlerweile kommerzielle Adventure A Tale of Two Kingdoms vom bereits oben genannten Indie-Studio Crystal Shard begann als Fan-Adventure zu King's Quest, wurde aber während der Entwicklung zu einem eigenständigen Spiel umgedichtet. Auf der Homepage findet ihr Links zu diversen Shops, bei denen ihr das Spiel erwerben könnt.