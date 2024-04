Manor Lords: Mehr als drei Millionen Wunschlisten-Einträge

PC

Der morgen in den Early Access startende City-Builder-Strategie-Hybrid Manor Lords (im Early-Access-Test) grüßt in Steam vom Platz an der Sonne: Der Indie-Titel von Ein-Mann-Entwickler-Team Slavic Magic und Publisher Hooded Horse ist mit mittlerweile mehr als drei Millionen Wunschlisten-Einträgen auf Steam der am heißesten erwartete Titel. Morgen könnt ihr ebenfalls loslegen. Zur Einstimmung könnt ihr euch nochmal den Release-Date-Reveal-Trailer unter dieser News anschauen.

Mit dem Announcement-Trailer im Juli 2020 zielte Entwickler Greg Styczeń auf 14.000 Wunschlisteneinträge. Allein die erste Demo 2022 führte zu über 500.000 Wunschlisteneinträgen. Anfang des Jahres warteten dann bereits über zwei Millionen Menschen sehnlichst auf den Release (wir berichteten). Im Zuge der Pre-Release-Kampagne sprang die Zahl auf über 2.500.000 Millionen, nur um wenige Tage später bereits die drei-Millionen-Schallgrenze zu durchbrechen.

Tim Bender, der CEO von Hooded Horse, äußerte sich zur Arbeit von Greg Styczeń wie folgt:

Slavic Magic hat fantastische Arbeit geleistet. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, ihn als Publisher bei der Verwirklichung seines Traums zu unterstützen.

Manor Lords versetzt euch in eine lebendige, vom Mittelalter des 14. Jahrhunderts inspirierte Welt. Slavic Magic legt großen Wert auf historische Authentizität. Kern ist der Rags-to-Riches-Ansatz, dem folgend ihr euer Reich von einem Zeltdorf zu einem mehrere Regionen und Städte umspannenden Reich entwickeln könnt. Manor Lords mixt City-Builder-Systeme und Produktionsketten mit taktischen Echtzeitkämpfen, die an die Total War-Reihe erinnern.

Manor Lords startet morgen auf dem PC in den Early Access und ist via Steam, GOG und dem EGS erhältlich. Es ist außerdem direkt im PC Game Pass im Rahmen des Game-Preview-Programms verfügbar.