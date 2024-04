GG-Userinhalte-Rundschau KW 15/16 2024: Einsamer Vampir

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Obwohl sich Vampiro für die vergangene Woche viel vorgenommen hatte, konnte er nicht alle seine Vorhaben realisieren. Trotzdem blieb er mit einem Spiele-Check der einzige User, der in besagter Woche zu den üblichen Formaten geliefert hat. Was trotzdem hinter den Kulissen lief, erfahrt ihr unter "Vermischtes".

KW 15: Rückblick von Montag, 8. April, bis Sonntag, 14. April 2024

Spiele-Checks

Wir wurden in der vergangenen Woche mit dem einen, besagten Spiele-Check versorgt:

Spiele-Check: Sons of Valhalla – 2D-Action-Strategie aus Deutschland

Ihr merkt Vampiro an, dass er an dem Titel Spaß gehabt haben muss. Grafik, Sound und Story finden bei ihm Anklang. Der Pixel-Look, der sich an einem bestimmten, erfolgreichen Vorbild orientiert, weiß also zu überzeugen. Vampiro formuliert es abschließend so: Bildhübsches Kingdom-Like mit kämpferischer Note und bewährtem Gameplay-Loop.

User-Artikel

Bei den User-Artikeln gingen wir in dieser Woche insgesamt leider leer aus. Die Tendenz geht aber eher dahin, dass wir in der nächsten Woche in diesem Segment mit Output rechnen können.

Vermischtes

Hinter den Kulissen trafen sich Gamersglobal-Chefredakteur Jörg Langer und das Team aus freiwilligen Usern, die einen Gamersglobal-/Retro-Gamer- Stand auf der Langen Nacht der Computerspiele am 27.04. 2024 in Leipzig auf die Beine stellen werden. Hermann Nasenweier, Green Yoshi, Nilfraß und RoT reisten dazu natürlich nicht allesamt in die Redaktion nach Putzbrunn sondern nutzten die Magie der Videotelefonie. Ihr könnt also auf Berichte der Eindrücke von vor Ort gespannt sein. Vielleicht gewinnen die Standbetreuer (unterstützt durch Exponate von GG-User T0B1) auch den einen oder anderen Neukunden für die beiden Magazine. Auf jeden Fall werden die Eindrücke aber ein Erfahrungsgewinn für den geplanten Messestand auf der diesjährigen gamescom sein.

Ausblick auf KW 16

Vampiro arbeitet weiterhin am User-Artikel zu Steel Division 2: Tribute to Normandy '44 . Auch das Vorhaben, zu Crusader Kings 3: Legends of the Dead einen Spiele-Check anzufertigen ist nicht aufgehoben.



. Auch das Vorhaben, zu einen Spiele-Check anzufertigen ist nicht aufgehoben. Sokar s Beitrag zu Quake 4 ist weiterhin in den Fängen der Matrix. Ob der Artikel in der kommenden Woche auf Gamersglobal für alle zu Lesen sein wird bleibt ungewiss.



s Beitrag zu ist weiterhin in den Fängen der Matrix. Ob der Artikel in der kommenden Woche auf Gamersglobal für alle zu Lesen sein wird bleibt ungewiss. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich neben dem Beben noch etwas weiteres, sehr tödliches in der Matrix herumtreibt. Lassen wir uns überraschen, ob dies schon bald auf die GG-Leser losgelassen wird.

Die eine oder andere Überraschung darüber hinaus ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie könnt ihr mitmachen?

