Sons of Valhalla: Action-Basebuilding-Game erscheint am 5. April

PC

Greift schonmal zu Axt und Met, denn am 5. April wird Sons of Valhalla (in der User-Preview) erscheinen. Der Titel des deutsches Studios Pixel Chest Games wird von Hooded Horse gepublished und bietet euch eine Mischung aus sidescrolling action und basebuilding und ist damit eine Art action-orientiertere Variante des bekannten Kingdom-Gameplays. Den Launch-Date-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Passend zum Namen spielt der im hübschen Pixelstil gestaltete Titel in der Zeit der Wikinger. Ihr übernehmt die Rolle des Kriegers Thorald Olavson und jagdt den Jarl, der euer Heim niedergebrannt und eure Liebste entführt hat. Unterstützung erhaltet ihr von Odin höchstpersönlich. Der Rachefeldzug führt euch durch ganz England. Um euer Ziel zu erreichen, müsst ihr auch einen Trupp Krieger zusammenstellen und euch um Belagerungsgerät kümmern.

Die beworbenen Features sind:

handgebaute, lebendige Wikinger-Welt

Lineare Story über sechs Kapitel mit versteckten Überraschungen

Hordemodus

Mehr als 40 Gegnertypen und Söldnereinheiten sowie vier rekrutierbare Charaktere: Shieldmaiden, Schamane, Schmiede und Berserker.

Das Spiel wird unter anderem ins Deutsche lokalisiert und erscheint für PC via Steam, GOG und dem EGS.