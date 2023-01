Steam Next Fest mit Demos zu Sons of Valhalla und Xenonauts 2

PC

Vom 6. bis 13. Februar steigt das nächste Steam Next Fest. Auch zwei Titel aus dem bereits umfangreichen Katalog des noch jungen Publishers Hooded Horse (zur News zum Lineup 2023) sind am Start. Nämlich das Pixel-Art-Basebuilding-Spiel Sons of Valhalla vom deutschen Indie-Entwickler Pixel Chest Games. Zwei Brüder arbeiten bereits seit 2015 an dem Titel, der gleichzeitig ihr Debut ist. Das Setting passt zum Namen und es soll auch actionreich zur Sache gehen. Die Demo wird auch auf Deutsch verfügbar sein. Sie bietet die erste Gelegenheit, durch das erste Level zu spielen und beinhaltet unter anderem das neue Runensystem, einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, vereinfachte Itemnutzung und eine neue Todesmechanik. Der Release ist für den Sommer 2023 anvisiert.

Der wzeite Titel mit neuer Demo ist das rundentaktische Alien-Defense-Spiel Xenonauts 2 von Goldhawk Interactive. Der erste Teil erschien 2014, der Nachfolger wurde 2018 auf Kickstarter finanziert. In der Demo werdet ihr die ersten 50 Tage spielen können. Der Early-Access-Start auf Steam wird im Laufe des 2. Quartals 2023 erwartet.