Sons of Valhalla: Neuer Gameplay-Trailer und späterer Release

PC

Entwickler Pixel Chest hat einen neuen Trailer für ihr kommendes Wikinger-RPG-Strategie-Spiel Sons of Valhalla (in der User-Preview) veröffentlicht. Der Gameplay-Trailer zeigt neue Spielszenen und ihr könnt ihn euch direkt unter dieser News anschauen.

Auf das fertige Spiel müsst ihr allerdings noch etwas länger warten, wie Pixel Chest jetzt auf seinem Discord-Server bekanntgegeben hat. Sons of Valhalla solle euch die bestmögliche Gaming-Experience bieten, leider schreite die Entwicklung aber nicht so schnell voran wie geplant. Es würde noch an letzten Details gearbeitet, um das Spiel weiter zu verbessern. Daher soll Sons of Valhalla nicht vor Frühjahr 2024 veröffentlicht werden. Zuletzt war der Release für das 3. Quartal 2023 angedacht. Die Entwickler sehen in der notwendigen Verlegung aber auch einen Vorteil, da die Spielzeit vieler Spieler derzeit von sehr großen und guten Titeln wie Baldur's Gate 3 (im Test) und Starfield (im Test) aufgebraucht wird, so dass es ein positiver Nebeneffekt sei, dieser Konkurrenz zu entgehen. Abschließend hofft Pixel Chest auf euer Verständnis und bedankt sich für die Unterstützung.