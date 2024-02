Spieleveteranen-Podcast #357: Prince of Persia - The Lost Crown

Teaser Veteran Heinrich Lenhardt und Stephan Freundorfer in der Prinzen- äh Gastrolle stürzen sich ins neue Prinzenabenteuer, in dem man aber gar nicht selbst einen Blaublüter spielt.

Nicht nur eine Krone ging verloren, sondern auch ein Spieleveteran: Jörg pausiert in dieser Episode, weshalb Stephan Freundorfer in die Startformation rotiert. Der Prinzenversteher beschäftigt sich derzeit nicht nur mit der deutschen Version der Prince of Persia-Entwicklungstagebücher, sondern hat auch die jüngste Serienfortsetzung The Lost Crown gespielt. Diese Wiederbelebung entpuppt sich als kompetentes und komplexes Metroidvania, bei dem Erkundung, Präzisionssprünge und flotte Kämpfe auf der Tagesordnung stehen. Wir diskutieren über unsere Impressionen und blicken auch auf die Anfänge der Serie zurück. Außerdem erwarten euch in dieser Episode reichlich News-Meldungen, aktuelle Spielberichte und frische Hörerpost.

Der Spieleveteranen-Podcast #357 (09-2024) mit Heinrich Lenhardt und Stephan Freundorfer hat eine Laufzeit von 1:42:44 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Wir begrüßen Gastveteran Stephan Freundorfer, der heute als Jörg-Ersatzmann eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe hat.

0:08:38 Gemischte News: Neues Spiel der Sonic Mania -Macher veröffentlicht, Bombiges Fallout -Sammlerstück angekündigt, neue alte Rare-Titel bei Switch Online, Star Wars Battlefront kehrt als Classic Collection zurück, Pocket Card Jockey galoppiert auf die Switch, Xbox-Spiele breiten sich auf anderen Konsolen aus.

-Macher veröffentlicht, Bombiges -Sammlerstück angekündigt, neue alte Rare-Titel bei Switch Online, kehrt als Classic Collection zurück, galoppiert auf die Switch, Xbox-Spiele breiten sich auf anderen Konsolen aus. 0:28:17 Was haben wir zuletzt gespielt? Tomb Raider 1-3 Remastered , Balatro , Like a Dragon - Infinite Wealth .

, , . 0:44:50 Hörerpost von Andreas Wanda.

0:53:24 Das neue Spiel: Prince of Persia – The Lost Crown

0:53:48 Ein Blick zurück auf den seinerzeit nicht unumstrittenen Ur-Prinzen. Stephan gibt einen Update zur deutschen Ausgabe der Entwicklungstagebücher von Prince of Persia.

1:08:01 Das neue The Lost Crown hat mit den Anfängen der Serie nicht mehr viel zu tun. In Metroidvania-Manier erkunden wir mit Held Sargon den mythischen Berg Qaf.

1:20:09 Die Steuerung flutscht gut und der Schwierigkeitsgrad ist fordernd. Dank einiger vorbildlicher Einstellungsoptionen hält sich der Frust dabei in Grenzen.

1:32:13 Pressespiegel und Veteranenfazit.