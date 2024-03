Prince of Persia - The Lost Crown erhält kostenlose neue Modi und Story-DLC

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Direkt zum Anfang des Jahres brachte Ubisoft mit Prince of Persia - The Lost Crown (im Test) ein starkes Metroidvania heraus. Nun veröffentlichte das Entwickler-Team eine Roadmap mit weiteren Inhalten für das Abenteuer des persischen Krieger Sargons.

Im Laufe des Jahres wird es demnach einen Story-DLC geben. Bis dahin stehen aber bis zum Sommer mehrere Wellen an Gratis-Updates an, die neben neuen Outfits auch Amulette mit neuen Gameplay-Effekten diverse neue Modi einführen. Bereits im März werden ein Speedrun- und Permadeath-Modus kostenlos veröffentlicht, in einem Frühlings-Update folgt ein Boss-Rush-Modus und schließlich sollen euch die Göttlichen Prüfungen vor neue Herausforderungen bei Kämpfen, Hüpfeinlagen und Knobelei stellen.