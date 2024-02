Prince of Persia - The Lost Crown: Kostenlose Inhalte angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Prince of Persia - The Lost Crown ab 46,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gerüchten zufolge hat sich Prince of Persia - The Lost Crown trotz guter Wertungen zwar nicht so gut verkauft wie von Ubisoft erhofft, was den französischen Publisher aber nicht davon abhält, das Metroidvania mit weiteren Inhalten zu versorgen.

In einer Videobotschaft auf X (ehemals Twitter) bedankt sich Mouni Radi, Game Director bei Ubisoft Montpellier, bei den Fans für ihre Unterstützung und ihr Lob am Spiel. Außerdem kündigt er an, das Abenteuer um den persischen Prinzen in den kommenden Monaten mit kostenlosen Inhalten und neuen Modi zu versorgen. Das erste dieser Updates soll schon bald erscheinen, ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen.

Ein Auszug aus dem Video:

Wir danken euch für all die Liebe. Es bedeutet uns sehr viel, wenn wir sehen, dass ihr eure Zeit mit dem Spiel genauso genießt wie wir. Deshalb freue ich mich besonders, euch mitteilen zu können, dass wir noch lange nicht fertig sind. Wir haben einige coole Pläne für die kommenden Monate. Zu diesen Plänen gehören kostenlose Updates, die weitere Inhalte und Modi hinzufügen. Modi, die ihr herausfordern, erforschen und genießen könnt. Unser erstes kostenloses Update kommt bald.

Im GamersGlobal-Test erhielt Prince of Persia - The Lost Crown 8.5 Punkte und wurde von Tester Benjamin Braun als einer der ersten echten Hits des Jahres bezeichnet.