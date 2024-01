Prince of Persia - The Lost Crown: Trailer zeigt Deluxe Edition

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ubisoft hat einen neuen Trailer für die Deluxe Edition von Prince of Persia - The Lost Crown (zur GG-Preview) veröffentlicht. Käufer dieser Edition erhalten das Metroidvania drei Tage vor der Veröffentlichung der Standard Edition. Zusätzlich beinhaltet die Deluxe Edition ein weiteres Outfit für den Protagonisten sowie das Amulett des Wohlstandsvogels. Letzteres ermöglicht es den Spielern, verborgene Schätze in der Spielwelt aufzudecken. Darüber hinaus ist ein digitales Abenteuerhandbuch enthalten, das nützliche Tipps und Hintergrundinformationen bietet. Die Deluxe Edition ist für einen Aufpreis von 10 Euro erhältlich und wird für 59,99 Euro angeboten.

Prince of Persia - The Lost Crown erscheint am 18. Januar für Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (über den Epic Games Store und den Ubisoft Store) und Amazon Luna. Außerdem ist es im Ubisoft+-Abo enthalten.