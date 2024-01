Prince of Persia - The Lost Crown: Demo und Launch-Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ubisoft hat eine Demoversion von Prince of Persia - The Lost Crown (zur GG-Preview) veröffentlicht. Diese enthält ausgewählte Spielabschnitte mit vorzeitig freigeschalteten Zeitkräften und Amuletten, um das Gameplay zu demonstrieren, ohne die Story zu spoilern. Die Demo ist für alle Systeme verfügbar, für die das Metroidvania erscheinen wird. Außerdem wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, den wir am Ende dieser News für euch eingebunden haben.

Prince of Persia - The Lost Crown erscheint am 18. Januar für Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (über den Epic Games Store und den Ubisoft Store) und Amazon Luna. Des weiteren ist es im Ubisoft+ Abo enthalten.