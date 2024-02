Super Meat Boy Forever: Plattformer kostenlos im Epic Games Store

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Neue Woche, neues Gratisspiel im Epic Games Store. Nach dem Rennspiel Dakar Desert Rally in der vergangenen Woche gibt es diesmal den Plattformer Super Meat Boy Forever für euer digitales Spieleregal.

Super Meat Boy Forever wurde ursprünglich 2014 als Mobile-Ableger von Super Meat Boy angekündigt. Nach Jahren in der Entwicklung wurde dieses Vorhaben allerdings eingestellt, um stattdessen einen vollwertigen Nachfolger zu entwickeln. Die Story spielt Jahre nach dem Vorgänger und lässt den Spieler in die Rolle von Meat Boy oder Bandage Girl schlüpfen, die ihre kleine Tochter Nugget vor den bösen Plänen von Dr. Fetus retten müssen. Das Spiel kann seine mobilen Wurzeln nicht ganz verbergen, denn im Gegensatz zum Original ist Super Meat Boy Forever als Auto-Runner mit engeschränkter Kontrolle über die Spielfigur umgesetzt. Die Level werden zufällig aus vorgefertigten Segmenten generiert, wobei sich der Schwierigkeitsgrad an die Fähigkeiten des Spielers anpasst. Dennis Hilla vergibt im GamersGlobal-Test 8.0 Punkte und sieht die Klasse des Vorgängers wegen Defiziten bei Steuerung und Spielbalance nicht ganz erreicht.

Super Meat Boy Forever ist bis zum 29.2.2024 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.