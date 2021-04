Super Meat Boy Forever Test+

Teaser Nach etlichen Verschiebungen ist das neue Abenteuer des Fleischklopses im Dezember 2020 final erschienen. Nun sind die Konsolen-Versionen da und bieten erwartungsgemäß dieselben Stärken und Schwächen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalWir schreiben das Jahr 2010. Xbox Live Arcade entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Tummelplatz für fantastische Indie-Titel. Und so kommt das Duoundauf die Idee, ein Jump-and-Run für die Plattform zu entwickeln. Sie gründen das Indie-Label Team Meat und produzieren in Eigenregie, für das Refenes sogar eine eigene Engine schreibt. Neben knackiger Steuerung und einem Fleischwürfel als Hauptcharakter hebt sich das Spiel vor allem durch einen Punkt von der Genre-Konkurrenz ab: einen brutal hohen Schwierigkeitsgrad.Einige Portierungen und Preise später finden wir uns im Jahr 2015 wieder. Team Meat kündigt auf der PAX in Seattlean, einen Autorunner für Smartphones und den PC. Was nun folgt ist eine Myriade an Verschiebungen und Plattformwechseln. Plötzlich wird das neue Abenteuer des Fleischklopses für die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One entwickelt, die Smartphone-Versionen bleiben unerwähnt. Und im Dezember 2020 ist es dann tatsächlich soweit, Super Meat Boy Forever erscheint, zunächst exklusiv im Epic Games Store und auf Nintendos Hybrid-Konsole. Damit kommen wir zum letzten Zeitsprung, ins Hier und Jetzt. Ab sofort dürft ihr nämlich auch auf der PS4 und Xbox One (via Abwärtskompatibilität auch auf PS5 und Series X/S) um euer Leben rennen. Für mich ist es also höchste Zeit geworden, für diesen Test einmal mehr tausend Tode zu sterben. Als ob mein Nemesis-Video nicht ausgereicht hätte.