Super Meat Boy Forever ab April 2019 erhältlich // Neuer Gameplay-Trailer

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Super Meat Boy ... drei Wörter, die manch einen unter euch eventuell erschauern lassen, ist der Titel doch auch für seine Schwierigkeit und Unbarmherzigkeit bekannt. Gleichzeitig steht das ursprünglich vor mehr als acht Jahren veröffentlichte Jump-'n'-Run aber auch für hohen Spielspaß, was nicht zuletzt an der sehr präzisen Steuerung und der kaum vorhandenen Zeitverzögerung nach dem (hundertsten) Ableben der Spielfigur liegt.

Bereits im August 2014 wurde vom Entwickler Team Meat ein neues Spiel angekündigt, bei dem es sich zwar um einen Nachfolger handelt, der Titel „Super Meat Boy 2“ jedoch schlicht „zu langweilig“ war, weshalb man sich für Super Meat Boy Forever entschieden hatte. Nach mehreren Verzögerungen wurde nun im Zuge des Kinda Funny Games Showcase der Zeitraum der Veröffentlichung weiter eingegrenzt. Demnach soll das Jump'n'Run im April des kommenden Jahres sowohl als PC-Fassung als auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen, und auch Versionen für iOS- und Android-Geräte sind vorgesehen. Aktuellen Angaben zufolge können PC-Spieler das Sequel zuerst im Epic Games Store erwerben, der Release auf der Steam-Plattform ist hingegen für 2020 vorgesehen.

Erwarten könnt ihr in Super Meat Boy Forever abermals „enorm herausforderndes, aber faires“ Gameplay. Unter anderem werden die Levels dynamisch aufgebaut sein, was auch bedeutet, dass sie sich in eine „härtere Version“ ihrer selbst verwandeln, sobald ihr sie bezwungen habt. Neu ist zudem, dass die beiden Charaktere Meat Boy und Bandage Girl – die ihr Baby aus den Fängen von Dr. Fetus befreien müssen – ihre Widersacher schlagen und treten können. Die Steuerung des sogenannten Autorunners wurde dabei möglichst simpel gehalten: Einzig zwei Buttons werdet ihr benötigen, um beispielsweise zu springen, zu rutschen oder eine Sprungattacke auszuführen.

Ein neuer Gameplay-Trailer wurde vom Entwicklerstudio ebenfalls veröffentlicht. Im Verlauf von 1:15 Minute erhaltet ihr einen guten Eindruck davon, welche (schwer zu meisternden) Herausforderungen euch erwarten. Abschließend die Erinnerung, dass ihr Super Meat Boy vom 28. Dezember bis 10. Januar 2019 im Epic Games Store kostenfrei beziehen könnt.