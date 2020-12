Super Meat Boy Forever erscheint am 23. Dezember / Switch-zeitexklusiv

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Nach vielen Verschiebungen und langer Ungewissheit, ob es jemals fertig wird, wurde Super Meat Boy Forever nun tatsächlich mit einem Release-Termin bedacht. Und der liegt näher als man denkt: Ab dem 23. Dezember 2020 dürft ihr euch durch den Plattformer von Team Meat sterben. Wie Nintendo im Rahmen der gestrigen Indie World verkündet hat, wir das Spiel zunächst konsolenexklusiv auf Nintendo Switch erscheinen. Gleichzeitig erfolgt der Release auf dem PC, zunächst zeitlich begrenzt ausschließlich im Epic Games Store. Preislich schlägt das Spiel mit 19,99 Euro zu Buche.

Ursprünglich sollte Super Meat Boy Forever bereits 2015 veröffentlicht werden. Nach langer Funkstille gaben die Entwickler dann bekannt, dass der Release des 2-Button-Plattformers 2018 erfolgen soll. Doch auch dieser Plan konnte nicht eingehalten werden und so war der April 2019 als neuer Release-Zeitraum angedacht. Mit einem kleinen Seitenhieb auf BioWare negierte Team Meat aber auch diesen Termin. Woran die Veröffentlichung so lange Jahre scheiterte, kann nur gemutmaßt werden. Nicht unwahrscheinlich ist, dass die Levelanzahl von stattlichen 7.200 Stück daran eine Mitschuld trägt. Ermöglicht wird das durch die Zufallsgenerierung der Abschnitte, die sich dank zueinander passender Bauteile aber wie aus einem Guss spielen sollen und dabei aber bei jedem Durchgang ein neues Erlebnis ermöglichen.

Ob und wann die angedachten Smartphone-Versionen von Super Meat Boy Forever folgen sollen, ist nicht bekannt. Die Versionen für PS4 und Xbox One werden hingegen auf Januar 2021 terminiert. Ebenfalls in Schweigen hüllt sich Team Meat bezüglich Fassungen für Xbox Series X/S und Playstation 5. Zwar geht man auf der Homepage humoristisch darauf ein, dass man sie ins Auge fassen sollte. Im Moment scheint aber das Spielen per Abwärtskompatibilität die einzige Möglichkeit zu sein.