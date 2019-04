Super Meat Boy Forever: Release verschoben // Seitenhieb auf Bioware?

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Der kommende Platformer Super Meat Boy Forever wird sich etwas verspäten. Dies teilte der Entwickler Team Meat kürzlich via Twitter seinen Fans mit. Eigentlich sollte der Titel bereits diesen Monat auf den Markt kommen, doch wie das Studio einräumte, werde man den Termin nicht mehr halten können. In ihrem Statement erklären die Macher, weshalb sie sich für die Verschiebung entschieden haben und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund:

Wir könnten natürlich unseren Verstand, unsere Körper und unser Privatleben opfern, um es noch im April herauszubringen, aber das wäre einfach dämlich. Team Meat ist nicht eines dieser Studios, die sich im Besitz von einem dieser riesigen Arschloch-Unternehmen befinden, die ihnen sagen, was man tun und wie man es tun soll. Wir haben das Glück, selbst die Kontrolle darüber zu haben, wie wir arbeiten und wir haben uns entschieden uns nicht totzuschuften.

Ob dieses Statement als Seitenhieb in Richtung Bioware gedacht ist? Das Studio, das sich seit 2007 im Besitz von Electronic Arts befindet, hat für sein neuestes Werk Anthem (Testnote: 7.0) einiges an Kritik seitens Spieler und Presse einstecken müssen. Die Umstände, unter denen der Titel entstand, wurden jüngst in einem umfangreichen Artikel von Kotaku dokumentiert. Dieser offenbart die desaströsen Zustände innerhalb des Unternehmens, die teilweise Angestellte dazu gebracht haben, aufgrund von Nervenzusammenbrüchen monatelang zu pausieren, oder Bioware ganz zu verlassen. Dabei war von einem Arbeitsklima voller Angst und Stress die Rede.

Die Veröffentlichungsverzögerung von Super Meat Boy Forever soll laut den Entwicklern nicht allzu groß ausfallen. Man werde den Titel zwar nicht mehr im April, aber kurz danach herausbringen. „Der nächste Trailer wird ein konkretes Datum enthalten“, so die Entwickler.