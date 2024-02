Skull and Bones: Reale Schatzsuche bei Gamestop mit virtuellen Gewinnen

PC Xbox X PS5

Nach langer Wartezeit und mehrfachen Verschiebungen erscheint das Open-World-Piratenabenteuer Skull and Bones am 16. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X und den PC. Um das Spiel zu bewerben sind Ubisoft und Gamestop eine Kooperation eingegangen und schicken interessierte Spieler auf eine reale Schatzsuche, die zu virtuellen Gewinnen führen könnten.

Seit dem 9. Februar könnt ihr in 24 der insgesamt 69 Gamestop-Filialen in Deutschland auf Schatzsuche gehen. In diesen 24 Läden sind Schatzkisten versteckt und sobald eine entdeckt worden ist, kann der Finder auf TikTok oder Instagram mit dem Hashtag #GSTreasureHunt ein Bild davon veröffentlichen.

Sind alle Schatzkisten gefunden, erscheint ab dem 16. Februar auf einer Aktionswebseite von Gamestop und den Social-Media-Kanälen von Ubisoft und Gamestop ein wöchentliches Rätsel. Ist das Rätsel gelöst, erhaltet ihr Hinweise, wie ihr den vierstelligen Zahlencode der Schatzkisten knacken könnt.

Als Belohnung sollen euch „jede Menge tolle Goodies“ und als Hauptpreis sogar eine Playstation 5-Konsole im Skull and Bones-Design winken.