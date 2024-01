Skull and Bones: Trailer zeigt Premium Edition

PC Xbox X PS5

Viele haben schon nicht mehr damit gerechnet, aber Skull and Bones wird tatsächlich erscheinen. Den Release am 16.2.2024 hatte Ubisoft auf den Game Awards angekündigt, nun hat der Publisher die Inhalte der Premium Edition bekannt gegeben und zeigt diese in einem Trailer, den wir am Ende der News eingebunden haben.

Käufer der Premium Edition erhalten das Piratenabenteuer drei Tage vor der Veröffentlichung der Standard Edition. Enthalten sind eine Kapitänskluft für den digitalen Freibeuter, elf Schiffsdekorationen und zwei zusätzliche Missionen. Darüber hinuas bekommen Premium-Käufer ein 84-seitiges digitales Abenteuer-Handbuch und den Soundtrack zum Spiel, sowie Kaperbrief-Chips, die beim Start der nächsten Season gegen zusätzliche Inhalte eingetauscht werden können. Die Premium Edition ist für einen Aufpreis von 30 Euro erhältlich und kostet 89,99 Euro. Abonnenten von Ubisoft+ erhalten ebenfalls alle Bonusinhalte.

Skull and Bones erscheint für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC.