Montagmorgen-Podcast #519

Teaser Hagen segelte in Skull and Bones, während Jörg sich am Wochenende wieder in Battletech vertiefte. Nicht ganz so mächtig wie All und Ozean, aber nicht klein ist auch der Umfang der Inhalts-Vorschau.

Johoho, schön dass ihr dem X auf der Karte zum richtigen Podcast an diesem Montag gefolgt seid. Aus Termingründen bieten Jörg und Hagen heute einen Speedrun-Cast, in dem dennoch einiges drinsteckt. Viele Inhalte diese Woche, Spielberichte vom Wochenende und User-Fragen, von denen eine noch Eindrücke aus den Steam-Demos der gemütlichen Lebenssimulation Magical Delicacy und dem surrealen Nonnen-Adventure Indika provoziert.

Die Timecodes dieser Folge: