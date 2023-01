Skull and Bones: 30 Minuten neues Gameplay mit Story-Inhalten

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem das Piraten-Spiel Skull & Bones erst kürzlich erneut verschoben wurde, veröffentlichte Ubisoft am Wochenende nun einen rund halbstündigen Dev-Stream, bei dem die Story-Inhalte im kommenden Titel vorgestellt werden. Geschichten vermittelt Skull & Bones demnach in sogenannten "Untersuchungen", die sich entfalten, indem ihr bei einem Landgang mit NPCs redet oder eine Flaschenpost findet. In der Beispiel-Geschichte im Stream geht es um den Thronfolgestreit zwischen zwei Geschwistern. Die Untersuchung beginnt damit, dass ihr ein Flugblatt mit einer königlichen Anordnung von Königin Halisi findet, in der ihr Bruder Mvenye als Thronräuber gebrandmarkt wird. Dazu gibt es die Plünderung einer Siedlung zu sehen und die Fraktionen der Spielwelt werden vorgestellt.

Skull & Bones soll nun irgendwann in der Frühzeit des nächsten Fiskaljahrs von Ubisoft erscheinen, das im April 2023 beginnt.