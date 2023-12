Skull and Bones: Trailer und Release-Termin

PC Xbox X PS5

Im Rahmen der The Game Awards hat Ubisoft nicht nur einen neuen Trailer zum Piratenabenteuer Skull and Bones präsentiert, sondern auch einen Release-Termin bekanntgegeben. Nachdem das ursprünglich für Herbst 2018 geplante Spiel mehrfach verschoben wurde (zur News), soll es nun am 16.2.2024 für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Vorbesteller dürfen sich bereits drei Tage früher auf Enterfahrt begeben.