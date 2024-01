Combat Mission: Final Blitzkrieg bald auf Steam, aktueller Sale

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle Einträge der Combat Mission-Reihe von Entwickler Battlefront und Publisher Matrix Games machen beim Steam Midweek Madness Sale mit. Dadurch könnt ihr beispielsweise Battle for Normandy (im Check), Shock Force 2 und das zuletzt auf Steam portierte Fortress Italy und die entsprechenden DLCs um bis zu 50 Prozent rabattiert erwerben. Der Sale läuft noch bis zum 22. Januar.

Als Hardcore-Wargamer könnt ihr euch darüber freuen, dass bereits am 25. Januar der letzte Eintrag der WW2-Spiele des Franchises erstmals auf Steam veröffentlicht wird, dessen ursprünglicher Release 2016 erfolgte. Combat Mission - Final Blitzkrieg widmet sich der späten Phase des Krieges und Kämpfen zwischen den Westalliierten und dem Deutschen Reich entlang der Reichsgrenze. Am Start sind zwei Kampagnen: Mit den Amerikanern drängt ihr Richtung Aachen und mit der Kampfgruppe Peiper könnt ihr, vermutlich im Rahmen der Ardennenoffensive, in die Amerikanischen Linien einbrechen.

Außerdem wurde für ebenfalls den 25. Januar die Erweiterung Combat Mission - Final Blitzkrieg: Downfall angekündigt. Diese enthält Britische, Kanadische und Polnische Truppen in drei Kampagnen mit insgesamt 24 Missionen, zehn Standalone-Szenarios und dutzenden Quick-Battle-Karten.