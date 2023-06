Spiele-Check von Vampiro

Angelehnt an ein historisches Gefecht halte ich ein Dorf, wobei der Panther kräftig zubeißen muss.

Häuser bieten Deckung und aus den oberen Stockwerken gute Sicht. Hier setze ich zum Sturm an. Gebäude lassen sich zerstören. Die Anzeige von Bäumen könnt ihr reduzieren (wundert euch dann aber nicht über fehlende Sichtlinien!).

Die Briefings vor jeder Mission geben wichtig Hinweise. Leider skalieren die Menüs nicht auf meine 1440p-Auflösung.

Die zu hohen Verluste machen mir einen Strich durch die Rechnung. Ein Sieg wäre für den Kampagnen-Fortschritt nötig gewesen.

Steam-Deck-Check Auf dem Steam Deck konnte ich ohne technische Probleme eine Schlacht starten. Das Interface ist im Handheld-Modus noch lesbar. Die Steuerung mit Gamepad macht aber keinen Spaß und für die oft benötigten Hotkeys müsstet ihr auf die virtuelle Tastatur zugreifen. Die Handheld-Nutzung kann ich also nicht empfehlen. Auf dem Steam Deck konnte ich ohne technische Probleme eine Schlacht starten. Das Interface ist im Handheld-Modus noch lesbar. Die Steuerung mit Gamepad macht aber keinen Spaß und für die oft benötigten Hotkeys müsstet ihr auf die virtuelle Tastatur zugreifen. Die Handheld-Nutzung kann ich also nicht empfehlen.

Zwölf Jahre sind seit dem Release des Wargames(CMBN) vergangen. Wie alle Serienteile setzt es auf die CM-Engine, die immer wieder geupdated wird (Serienteile ab CM2 profitieren davon; Version 5 kommt wohl nächstes Jahr). Zwischenzeitlich sind vier Erweiterungen erschienen. Anlässlich des über Slitherine erfolgten Steam-Releases und angefixt durch die Demo und Twitcher DerHobbygeneral habe ich mich auf Zeitreise in die Bocage-Landschaft Frankreichs begeben.Vorwarnung: Die-Reihe ist kein eye candy. Lasst euch als Genre-Freund aber nicht abschrecken, denn hinsichtlich des militärtaktischen Simulationsanspruchs dürfte Combat Mission der Platzhirsch sein. Nehmt die Grafik, als das was sie ist: Die gut lesbare visuelle Darstellung dessen, was auf dem Schlachtfeld passiert. Und da spielt schließlich die Marschmusik!Nach rund sieben Stunden in den zwei Tutorial-Kampagnen, angeleitet durch das Handbuch, war ich halbwegs combat ready. Das weiterführende Handbuchstudium ist aber Pflicht. Weitere Hilfe gibt es beim Community-Gurus wie Usually Hapless auf Youtube sowie dem Discord-Server von Slitherine.In den Missionen müsst ihr mal eine Stellung halten, mal eine Stadt säubern, mal evakuieren. Eigene und zugefügte Verluste fließen in die Bewertung ein. Die Missionen bewegen sich auf Zugebene (40-50 Soldaten) bis zur Regimentsebene mit hunderten Soldaten. Dazu kommen Fahrzeuge und Panzer oder Panzerabwehrkanonen. Ihr könnt in Echtzeit spielen, der Standard ist jedoch der WEGO-Rundenmodus: Zunächst gebt ihr euren Einheiten Befehle. In Deckung gehen? Rennen? Minenfelder markieren? Artillerieschläge ordern? Dann werden sie eine Minute lang ausgeführt, wobei ihr nicht eingreifen könnt.Die Pixeltruppen führen allerdings nicht stur ihre Befehle aus, sondern agieren halbautonom, kauern sich etwa verängstigt zusammen, bleiben stehen und erwidern das Feuer oder laufen weg, wenn zu viele Kameraden gefallen sind. Die Missionen dauern zwischen 30 und 90 (mit DLC 120) Minuten. Da ihr auch planen und Befehle geben müsst, dauert eine Mission aber deutlich länger. Zumal ihr die Replay-Phase, gerade bei großen Schlachtfeldern, mehrfach anschauen solltet.Die taktische Tiefe ist enorm. Ihr müsst letztlich alle Grundregeln der Gefechtsführung beachten. Beispielsweise sollte eine Gruppe oder ein schweres Maschinengewehr Deckungsfeuer geben, wenn Andere vorrücken, denn geratet ihr in einen Feuerüberfall, werden eure Pixeltruppen ruckzuck weggemäht. Mörser und Artillerie, später sogar Flugzeuge, werden über Funk gerufen, wozu der Funker eine Sichtlinie zum Ziel benötigt – oder zu einem in manchen Missionen vorhandenen Target Reference Point. Bis ein Artillerieschlag kommt, dauert es einen Moment. Mörser wirken alternativ direkt auf Ziele.Wird ein Feind erkannt, kann diese Information verbal, über Zeichen oder Funk an andere Einheiten weitergegeben werden. Sichtlinien und das Erkennen von Feinden sind ein extrem wichtiges Spielelement. Die Moral von Einheiten fällt, wenn sie nicht mehr in Reichweite ihres Anführers sind. Mit gewaltsamer Aufklärung (recon by fire), also etwa dem Ballern auf Häuser, in denen ihr Feinde vermutet, könnt ihr Reaktionen hervorrufen und euch das Leben erleichtern. Eure Pioniere sprengen Durchlässe in dichte Hecken und Mauern, erschließen euch so neue Wege, und markieren Minen. Mit Fahrzeugen lassen sie sich schnell verlegen. Hand- und Rauchgranaten fehlen nicht. Einzelne Einheiten teilt ihr auf um mit einer geteilten Gruppe wechselweise vorzurücken oder einen Spähtrupp loszuschicken.Die Sichtlinie jedes einzelnen Soldaten wird berechnet, so dass es passieren kann, dass manche Soldaten einer Gruppe auf den Feind wirken können, andere aber nicht. Und im Dunkeln ist zwar gut Munkeln, aber man sieht nicht so gut. Schließlich werden sogar die ballistischen Kurven berechnet. Kurz gesagt: Die Simulationstiefe und die sich daraus ergebenden taktischen Möglichkeiten und Erfordernisse sind beeindruckend.Wenn ihr bei CMBN Feuer fangt, seid ihr schon mit dem Basisspiel hunderte Stunden versorgt. Vier Kampagnen, 21 Szenarios und Karten für schnelle Schlachten mit selbstzusammengestellten Verbänden bringen eure Freizeit ans Limit. Ihr agiert im Juni und August 1944 sowohl auf Seiten der Amerikaner als auch der Deutschen, beginnend mit dem Angriff auf Utah Beach. Die Missionen sind historisch oder an historische Ereignisse angelehnt. In den Kampagnen kämpft ihr immer mal wieder mit den gleichen Verbänden (oder teilt euch Artillerie und deren Munition!). Verluste werden übernommen! Der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich hoch, so dass ihr am besten mit den Szenarios übt. Nachschub liefert zudem die Community, die mit dem Editor sehr aktiv war.Einstiegshürden und Einarbeitungsaufwand sind hoch, die Grafik ist kein Zugpferd. Der Aufwand lohnt sich jedoch, denn so öffnet sich die Welt eines extrem realistischen Militärtaktik-Simulators, der viele Stunden fesseln kann und in dem ihr ständig neue Erkenntnisse gewinnen und neue Taktiken erproben könnt. Dank der Engine-Gemeinsamkeit fällt dann auch der Einstieg in andere Serienteile leichter.Technisch lief alles einwandfrei. Die anfangs umständlich wirkende Steuerung geht dank der Hotkeys schnell gut von der Hand. Ich würde mir aber zum Beispiel einen simplen "Feuer halten"-Button wünschen, statt einen niedrigen Wirkbereich festzulegen, um zu verhindern, meine Position zu verraten. Die KI hinterließ einen ganz guten Eindruck. Als Angreifer tut sie sich zwar etwas schwer, verteidigend weicht sie aber schonmal nach hinten aus. Die Besonderheit von Battele for Normandy ist sicher die Bocage-Landschaft, deren Hecken als Deckung und Hindernis eine besondere Rolle spielen.CMBN ist für mich eine spielerische Offenbarung, die mit ihren Alleinstellungsmerkmalen auch Jahre nach dem ursprünglichen Release noch punktet. Da es aber ein sehr spezieller Titel ist, empfehle ich euch erstmal die Demo (leider mit Vorgängerengine) kombiniert (!) mit Tutorialvideos auszuprobieren. Und vielleicht packt es euch dann ebenfalls!