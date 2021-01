Teaser Die Strategie-Spezialisten von Slitherine lassen ein sechs Jahre altes Taktik-Monstrum wieder auferstehen, das auf einer 20 Jahre alten Engine aufbaut. Ist das noch zeitgemäß?

Wenn ich den Namen Combat Mission höre, weckt das in mir wohlige Erinnerungen: an durchzockte Nächte zu Beginn des neuen Jahrtausends, an ebenso langwierige wie knifflige Multiplayer-Gefechte über E-Mail (!) und an epische Weltkriegsschlachten zwischen den Achsenmächten und den Alliierten – trotz der damals kruden, weil detailarmen und kantigen 3D-Grafik des Strategiespiels. Positiv formuliert, fühle ich mich beim Anblick von Combat Mission – Black Sea also sofort 20 Jahre jünger. Negativ gesagt: Der jüngste Part der langlebigen Serie sieht noch fast genauso aus und spielt sich wie das Original vor zwei Jahrzehnten – und das ist ein echtes Problem.

Frappierenderweise beschäftigt sich das alte Spiel mit fiktiven, aber sehr aktuell wirkenden Kämpfen ums Schwarze Meer herum, wobei die Macher wert darauf legen, dass die Arbeit an dem (vor sechs Jahren bereits auf battlefront.com erschienenen) Spiel vor der 2014er russischen Annektion der Krim und Aufwiegler-Unterstützung in der Ostukraine begonnen haben.