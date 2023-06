Combat Mission - Red Thunder: Jetzt auch auf Steam und Matrix Games

PC MacOS

Heute ist mit Combat Mission - Red Thunder ein weiterer Titel der Combat-Mission-Reihe auf Steam und Matrix Games, das zu Publisher Slitherine gehört, erschienen. Zuletzt war dies etwa bei Combat Mission - Battle for Normandy (im Check) und Combat Mission - Black Sea (im Test) der Fall. Die Titel erschienen ursprünglich ausschließlich im Direktvertrieb bei Entwickler Battlefront. Es gibt nicht nur einen neuen Store, es wird auch der Multiplayer von Slitherine, also auch PBEM++ (Multiplayer via E-Mail) unterstützt.

Red Thunder spielt an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs im Sommer 1944. Es gibt zwei Kampagnen. Auf Seiten der Sowjets spielt ihr den Beginn der Operation Bagration an der Front bei Orsha und seid in der Offensive. Mit der Wehrmacht spielt ihr die historisch erfolgreiche Gegenoffensive bei Radzymin in Polen nach, die den Ansturm auf Warschau verzögerte. Außerdem gibt es 18 Schlachten sowie Quick-Battle-Karten. Zeitgleich zum Hauptspiel sind die beiden Erweiterungen Battle Pack 1 und Fire and Rubble erschienen. Zum Release profitiert ihr von jeweils 15 Prozent Rabatt. Im Gesamtpaket ist der Nachlass noch größer. Eine offizielle Kurzvorstellung des Spiels könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.